Come pulire e tagliare correttamente l’ananas: scopri i metodi facili e veloci

Un frutto esotico che possiamo trovare tutto l’anno: ecco come pulire e tagliare l’ananas con questi metodi facili e veloci.

L’ananas è un frutto esotico che trae le sue origini dall’America Latina e che si è diffuso nel resto del mondo in seguito alla scoperta dell’America. Esistono oltre 100 varietà di ananas anche se i gruppi principali sono 4: Cayenne (la più diffusa), Spanish, Queen e Abacaxi.

Si tratta di un frutto che ormai possiamo trovare in commercio tutto l’anno e viene colto quando è ancora acerbo per poi arrivare sulle nostre tavole quando ha raggiunto la giusta maturazione, a proposito come si fa a capire se un ananas è maturo oppure no?

A questa e alla domanda: “come pulire e tagliare un ananas alla perfezione” risponderemo qui di seguito.

Ecco come pulire e tagliare l’ananas correttamente

L’ananas è un frutto esotico che ben si presta a molte preparazioni sia dolci che salate. Ricco di bromelina, l’ananas contiene anche molti sali minerali e vitamine. Ideale da consumare in una macedonia di frutta, ma anche da solo al posto di un dessert, l’ananas ben si presta anche a ricette salate. Qui puoi trovare alcuni spunti.

Non tutti però sanno come pulire e tagliare correttamente un ananas. Scopriamo tutti i metodi facili e veloci per farlo.

Innanzitutto dobbiamo capire se un ananas è maturo oppure no e per farlo basterà osservarlo. Un frutto maturo ha una buccia sfumata di arancione ed emana il profumo tipico. Inoltre, se è maturo le foglie si staccano facilmente.

Quando invece la buccia è sfumata di verde e grigio significa che il frutto è acerbo. Al contrario se la buccia è marrone significa che è troppo maturo.

Detto ciò vediamo come si pulisce. Partiamo dal ciuffo. Per eliminarlo possiamo procedere o torcendolo e staccandolo con le mani oppure tagliarlo con un coltello. Poi passiamo alla base e tagliamola all’altezza di circa 3-4 cm.

A questo punto mettiamo l’ananas in posizione verticale su un tagliere ed eliminiamo tutta la buccia con un coltello. Spesso restano dei fastidiosi peduncoli. Per eliminarli potremo procedere o con la punta di un coltello o con un pelapatate.

Ora che l’ananas è ben pulito dobbiamo procedere al taglio. Esistono vari metodi per farlo a seconda degli usi che ne dobbiamo fare o di come lo vogliamo servire.

1) Il primo metodo consiste nel tagliarlo in 4 spicchi e poi a rondelle. Quindi procediamo tagliandolo verticalmente a metà e ogni metà in altre due parti. Eliminiamo il torsolo centrale e affettiamo ogni quarto di ananas a rondelle.

2) Altro metodo è quello del taglio a barchetta. Si procede tagliando l’ananas a metà senza eliminare la buccia intorno né il ciuffo. Dalle due metà ricaviamo altri due spicchi. Eliminiamo la parte inferiore, quella senza il ciuffo, e poi leviamo il torsolo mantenendolo attaccato dalla parte con il ciuffo. Quindi con il coltello pratichiamo un taglio trasversale in maniera da staccare la polpa dalla buccia e poi la tagliamo a rondelle. Dovremo mettere i pezzi di ananas in modo da formare una creazione a zig zag.

3) Infine, il terzo metodo è di tagliarlo a fette. E per ottenerle direttamente con il buco in mezzo, quindi private del torsolo centrale legnoso, possiamo avvalerci di uno strumento apposito, il levatorsoli.

Basterà infilarlo al centro dell’ananas partendo da una delle due estremità e raggiunta la metà lo si estrae e si ripete l’operazione dall’altro lato.