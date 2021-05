Domenica Look of the Day: moda mare accessori!

La domenica è il giorno di riposo. E quale modo migliore per riposare se non pensare alle vacanze estive? I costumi già li avete, ma avete pensato agli accessori? Oggi parleremo degli accessori che non dovranno mai mancare nel vostro outfit da spiaggia!

Inizia a farsi sentire l’aria da primavera, e noi non vediamo l’ora di fare il cambio di stagione e di tirare fuori tutte le nostre canotte, shorts, gonne e perché no, anche i costumi da bagno.

Perché non è mai troppo presto per pensare al mare. Se poi ci dovesse capitare un pranzo o un aperitivo al mare, dobbiamo farci trovare pronte: indossate un outfit ad hoc con sotto, magari intero che sembri un body, il vostro costume preferito.

Ma quando si pensa alla moda mare, quasi mai si pensa agli accessori. Invece sono importantissimi per rendere i vostri look perfetti, anche in spiaggia.

Vi ho già detto quanto sono importanti gli accessori? Credo proprio di si! Se ve lo siete perso, leggete qui Mercoledì Look of the Day tendenza accessori!

Anche il mare, però, ha le sue regole e i suoi trend. Quindi oggi parleremo nello specifico di due tipologie di accessori che dovrete assolutamente indossare questa estate.

Oggi parleremo delle collane e delle fasce per capelli!

Siete pronte? E allora diamo il via alla guida di stile Look of the Day Moda Mare targata CheDonna sugli accessori must-have da spiaggia!

Domenica Look of the Day Moda mare. Quali sono gli accessori must-have da spiaggia? Ecco a voi collane e fasce per capelli!

Entriamo subito nel vivo di questa guida allo stile parlando del primo accessorio fondamentale per rendere perfetto il vostro outfit da spiaggia: stiamo parlando delle fasce per capelli.

Le fasce per capelli, e le bandane, oltre ad essere super di tendenza, sia per il mare che per la città, sono ottime alleate per noi che quando andiamo al mare, anche se abbiamo la piega del parrucchiere dl giorno prima, ci ritroviamo con i capelli super gonfi dall’umidità e dalla salsedine.

Prediligete le vostre fasce nelle fantasie moda, come ad esempio la fantasia fiorata o cashmere. Potete anche sceglierla tinta unita, ma sempre nelle colorazioni moda, come il fucsia, il giallo o il verde. Non sai come abbinare il fucsia? Leggi in questo articolo tutto quello che c’è da sapere! Martedì Look of the Day la primavera è fucsia!

Ricordatevi sempre di abbinare la vostra fascia, o bandana al costume che indossate. Così da essere veramente perfette.

Le fasce sono molto utili perché le potete indossare come dei cerchietti, portando tutti i capelli indietro, e vi permettono di legarli a mo’ di chignon. La bandana, invece, vi permette di nascondere la parte della radice dei vostri capelli, quasi sempre gonfi e opacizzati dal mare, ma di mostrare la lunghezza dei vostri hair, mossi dal vento. Così avrete le vostre beach waves, ma super naturali. Sapete che le bandane, insieme agli occhiali trasparenti, sono gli accessori più amati del momento dalle influencer di tutto il mondo? Sai come utilizzarli? Leggi qui Mercoledì Look of the Day bandane e occhiali!

Veniamo adesso al secondo, ma non meno importante, protagonista di questo Look of the Day Moda Mare, con focus sugli accessori: le collane.

Per il mare, potete letteralmente sbizzarrirvi nella scelta delle collane. Avete solo una frase chiave da tenere in mente: più sono meglio è! Optate per una serie di tre o quattro collane da indossare insieme. Il trend di quest’anno è quello di scegliere delle collane fine, con diverse lunghezze, magari con di piccoli ciondoli alla fine, in modo da poterle indossare insieme senza che si sovrappongano l’una con l’altra. Se scegliete la colorazione oro, queste collane faranno risaltare la vostra tintarella! In più, la chicca del momento, è quella di scegliere come choker, ossia la collana che rimane aderente al collo, un modello fatto di conchiglie. Così non avrete tralasciato nessun dettaglio del vostro outfit al caso!

I costumi, li avete. I copri costumi anche. Le borse mare: di tutti i tipi. Da oggi avete anche collane e fasce per capelli. Cosa ci manca allora? Ah…il mare. Ma non non demordiamo. Attendiamo insieme il primo giorno possibile per sfoggiare l’outfit completo da mare. Anche se io non ho dubbi: sarete uniche!

Emanuela Cappelli