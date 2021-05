Sangiovanni e Giulia in finale ad Amici 2021 tra le lacrime: Madame li consacra

Sangiovanni e Giulia Stabile conquistano entrambi la finale di Amici 2021 e Madame, amica di lui, commenta e li consacra.

Sangiovanni e Giulia Stabile conquistano la finale del serale di Amici 2021, si emozionano, si abbracciano strappando gli applausi del pubblico ed emozionando anche i loro insegnanti e conquistando Madame che, da amica di Sangiovanni, sui social, ha fatto il tifo per lui e per Giulia condividendo sui social la propria felicità per la finale conquistata sia da Sangiovanni che dalla ballerina.

A conquistare per prima la finale è stata Giulia Stabile che si è unita ad Aka7even, primo finalista. Subito dopo, a conquistare la maglia della finale è stato Sangiovanni. A seguire ogni istante della semifinale, da casa, c’era Madame che ha commentato il passaggio in finale del cantante e della ballerina.

Sangiovanni e Giulia Stabile in finale ad Amici 2021, Madame felice sui social

Madame al settimo cielo per il passaggio alla finale di Sangiovanni. Francesca Calearo, vero nome di Madame, e Sangiovanni sono amici e si sono incontrati grazie alla passione per la musica. “Qui dalle nostre parti, Giovanni ha conosciuto Madame. È stata lei a portarlo all’attenzione di Caterina Caselli che ha deciso di puntare su di lui”, hanno raccontato i genitori di Sangiovanni in un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù.

Amicizia che continua ancora oggi come dimostrano i messaggio che Madame ha pubblicato sui social durante la semifinale di Amici 2021. “Forza Giulia!!! Hai spaccato tutto”, ha commentato Madame pubblicando una foto di Giulia che ha fatto emozionare Sangiovanni. Il cantante, infatti, dopo aver visto la fidanzata in finale, non ha trattenuto le lacrime e Maria De Filippi ha così commentato: “Ti sei emozionato eh. Sono emozioni belle”.

LEGGI ANCHE—>Amici 20, sai chi è il padre di Tancredi? E’ un personaggio molto famoso

“Il mondo è tuo Sangio”, ha scritto Madame pubblicando una foto di Sangiovanni. “Sangio in finale, ve l’avevo detto”, ha poi aggiunto non nascondendo la felicità per il risultato raggiunto dall’amico.

Sangiovanni e Giulia proveranno a vincere la ventesima edizione di Amici sabato 15 maggio, giorno della finalissima. Il cantante e la ballerina hanno già conquistato un successo arrivando al cuore delle persone e innamorandosi durante le settimane vissute nella scuola.