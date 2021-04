Possiamo indossare le scarpe più griffate o il jeans più alla moda, ma nessun Look of the Day sarà mai completo senza… gli accessori giusti ! Allora vediamo insieme gli accessori must-have della primavera!

La moda è come un opera d’arte: gli accostamenti di colori, le tecniche, i materiali, sono dei mezzi che permettono all’artista di comunicare il messaggio nel modo migliore. La moda è anche questo, riuscire a creare con i capi un’opera d’arte, unica e personale, che mostri a pieno la nostra identità. Per fare ciò, dunque, non possiamo lasciare in disparte l’elemento che conferisce più carattere ai nostri look: l’accessorio! Ma quali sono gli accessori più in voga del momento?

Il mondo degli accessori è vasto e ricco di elementi, dunque per il nostro Look of the Day del mercoledì ci focalizzeremo su due accessori che stanno letteralmente facendo impazzire le amanti della moda come noi. Rullo di tamburi: oggi parleremo di… tracolle e phonechain!

Noi tutte abbiamo nell’armadio una borsa che non mettiamo da anni, magari perché non è più di tendenza, oppure perché ci siamo semplicemente stancate. Il nuovo trend del momento ci permetterà di rispolverare tutte quelle borse e borsette che hanno riempito il fondo del nostro armadio: stiamo parlando delle tracolle!

Versace ad esempio ha utilizzato per la sua collezione primavera/estate delle tracolle a forma di catena colorate. Christian Dior, invece, opta per le tracolle in tessuto larghe, con tanto di scritta a caratteri cubitali. A prezzi molto più appetibili in commercio si trovano tantissimi modelli, ad esempio con tessuto patchwork, supercolorate, con stampe animalier, o catenoni in plastica multicolor.

L’importante è eccedere nella scelta della tracolla, in modo da movimentare il nostro outfit! Immaginate di indossare il vostro tailleur da ufficio, oppure un outfit monocolore, o ancora il nostro amato look basic t-shirt e jeans, prendete la vostra borsa impolverata e cambiategli la tracolla! Non solo sembrerà di avere una borsa nuova, il che non guasta mai, ma avrete creato un look unico, inimitabile!

Altro trend imperdibile del momento in fatto di accessori è il phonechain, o più comunemente, portacellulare! Divertitevi a crearlo a vostro piacimento, con perline colorate, creando parole o addirittura il vostro nome. La frase chiave dovrà essere: inimitabile!

A questo punto non vi resta che sperimentare, create il vostro look del mercoledì utilizzando questi accessori trendy, ma ricordando sempre di mostrare la vostra personalità e di dare un tocco unico ai vostri outfit!

Emanuela Cappelli