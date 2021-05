Come sta Angela Melillo? Portata via dall’Isola dei Famosi in braccio

Come sta Angela Melillo? La naufraga è stata portata via dall’Isola dei Famosi 2021 per degli accertamenti medici. Lascerà il reality?

Come sta Angela Melillo? La naufraga è stata portata via dall’Isola dei Famosi 2021 per degli accertamenti medici e, probabilmente, Ilary Blasi, nel corso della nuova puntata del reality show, fornirà dettagli sull’accaduto. Non è escluso che la Melillo sia già tornata in gruppo e che abbia ricominciato la sua avventura.

Ma cos’è successo ad Angela Melillo? Nel corso del daytime trasmesso il 7 maggio, Angela è stata portata via dall’Isola per essere trasportata in ospedale ed sottoporsi ad alcuni accertamenti.

Angela Melillo sta male? Via dall’Isola dei Famosi 2021 per accertamenti medici

L’Isola dei Famosi 2021 non trova pace. dopo il ritiro di Ubaldo Lanzo, rientrato in Italia per motivi di salute, anche Angela Melillo ha accusato un leggero malore che ha costretto la produzione a sottoporla ad una serie di accertamenti medici. Non riuscendo neanche a camminare, Angela è stata trasportata sulla piccola imbarcazione in braccio da Valentina Persia.

Dall’inizio dell’avventura sull’Isola, per i naufraghi presenti dalla prima puntata e tra questi c’è anche Angela Melillo, sono passati quasi due mesi. La mancanza di cibo e le condizioni di vita non facilissime stanno mettendo a dura prova i concorrenti il cui dimagrimento ha costretto la produzione ad aumentare la quantità di riso che distribuiscono quotidianamente.

Probabilmente, la stanchezza e l’assenza di cibo cominciano a pesare sul fisico della showgirl la quale, finora, ha dimostrato di essere molto forte vincendo anche diverse prove. I fans si augurano di poter rivedere Angela in Palapa già questa sera e che, per lei, si sia trattato di un leggero malessere come quello accusato qualche giorno da da Andrea Cerioli.

Finora, la quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi, non è stata molto fortunata. Il cast ha subito diverse defezioni. A ritirarsi sono stati Beppe Braida, rientrato in Italia per stare vicino ai genitori colpiti dal covid e per motivi di salute Paul Gascoigne, Brando Giorgi, Elisa Isoardi e, come abbiamo già detto, Ubaldo Lanzo. La speranza è che il gruppo non subisca altre perdite.