Isola dei Famosi: Emanuela Tittocchia si spoglia e mette Awed in imbarazzo

All’Isola dei Famosi Awed, all’anagrafe Simone Paciello, è rimasto senza parole di fronte al gesto di Emanuela Tittocchia.

Fin dal suo ingresso all’Isola dei Famosi, il pubblico del piccolo schermo aveva prontamente notato che c’era un certo feeling tra Emanuela Tittocchia e Awed. I due, da quando lo youtuber è entrato a far parte nel gruppo dell’attrice, hanno sviluppato una certa complicità. Tant’è che Ilary Blasi, durante il corso della scorsa puntata trasmessa lunedì, gli ha chiesto di scambiarsi un tenero bacio facendoli poi vincere una prova ricompensa che gli ha permesso di poter trascorrere qualche ora in un comodo letto.

Si sa poi che da cosa nasce cosa e su quel letto qualcosa sembrerebbe essersi smosso. Che cosa è successo? Simone Paciello, questo è il nome dello youtuber all’anagrafe, ha detto all’attrice che voleva farle un messaggio e quest’ultima ha accettato di buon grado chiedendogli però di darle una mano perché aveva intenzione di spogliarsi. Awed non si è tirato indietro ed ha subito aiutato la sua compagna di viaggio che è rimasta senza vestiti se non fatta eccezione per un paio di slip.

Emanuela Tittocchia ha messo in imbarazzato Awed all’Isola dei Famosi e la clip che mostra questo momento è assolutamente da non perdere.

Scoppia l’amore tra Awed ed Emanuela Tittocchia? Il massaggio all’Isola dei Famosi

Awed dopo aver notato che Emanuela Tittocchia era rimasta senza il costume di sopra, è rimasto piuttosto imbarazzato. Tant’è che ha subito risposta con una risata da cui trapelava tutto ciò che stava provando in quel momento. Nonostante ciò però ha deciso di fare ugualmente il suo massaggio e l’attrice ha gradito il gesto del suo compagno di viaggio, facendogli anche una confessione a riguardo.

LEGGI ANCHE –> Isola dei Famosi 2021, Ilary Blasi perde pezzi: Ubaldo Lanzo si ritira

La concorrente dell’Isola dei Famosi, tra l’altro la produzione è corsa ai ripari per l’eccessivo dimagrimento di lui, gli ha rivelato di sentirsi molto più leggera e spensierata in quel momento. Sarà stato forse merito del messaggio dello youtuber? Chissà. Intanto tra i due sembra evidente un certo feeling e sicuramente durante il corso della diretta di questa sera, Ilary Blasi commenterà questo spensierato momento con i due diretti interessati, convinta più che mai che tra di loro ci sia una certa simpatia. Che forse stia per nascere la prima coppia di quest’anno?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello Isola News💎🌴 (@gf.isola.news)

Tra Awed ed Emanuela Tittocchia c’è sicuramente una forte simpatia, ma vedremo se durante il corso di queste settimane rimarrà tale o si svilupperà qualcosa di più di un semplice amicizia tra due persone che si ritrovano a vivere la stessa esperienza.