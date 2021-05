L’Isola dei Famosi 2021 perde pezzi: Ubaldo Lanzo si ritira e torna in Italia. Ilary Blasi non trova pace, concorrenti in fuga.

L’Isola dei Famosi 2021 perde un altro pezzo. Come anticipa TvBlog, Ubaldo Lanzo, il cromatologo della quindicesima edizione dell’Isola, ha deciso di alzare bandiera bianca, ritirarsi e tornare in Italia.

Ubaldo era in nomination insieme a Myrea Stabile, Roberto Ciufoli ed Emanuela Tittocchia e, in seguito alla sua decisione di ritirarsi, il televoto per la nuova eliminazione potrebbe essere annullato. L’Isola dei Famosi che tornerà in onda venerdì 7 maggio, in prima serata, con la diretta della nuova puntata, svelerà i dettagli del ritiro nelle prossime ore.

Ubaldo Lanzo si ritira dall’Isola dei Famosi 2021: cos’è successo allo stilista e cromatologo

Cos’è successo ad Ubaldo Lanzo? Secondo TvBlog, il motivo che avrebbe spinto il cromatologo a ritirarsi dovrebbe essere svelato durante la prossima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 con Ilary Blasi. Tuttavia, negli scorsi giorni, Ubaldo aveva avuto bisogno di alcune cure per dei problemi ai denti. Sarà questo il motivo che lo avrà spinto ad abbandonare l’Honduras per tornare in Italia?

Stando alle indiscrezioni raccolte da TvBlog, Ubaldo avrebbe deciso di abbandonare il reality per motivi di salute.

Nelle scorse ore, ad abbandonare momentaneamente l’Isola, era stato Andrea Cerioli per sottoporsi ad alcuni accertamenti medici. L’ex tronista di Uomini e Donne, tuttavia, è già rientrato accolto dall’entusiasmo dei compagni.

LEGGI ANCHE—>Elisa Isoardi fa una confessione intima dopo l’Isola: “Non era consono”

Prima di Ubaldo Lanzo, altri concorrenti si sono ritirati. Il primo è stato Beppe Braida che è tornato in Italia per stare vicino ai genitori colpiti dal covid. Dopo il comico, sono stati costretti a ritirarsi, per motivi di salute, Brando Giorgi ed Elisa Isoardi, entrambi con problemi ad un occhio.

Brando, rientrato in Italia, si è anche sottoposto ad un’operazione. Per la quindicesima edizione dell’Isola, quello di Ubaldo Lanzo, è il quarto ritiro. L’arrivo di Ignazio Moser era stato annunciato come l’ultimo. Il ritiro di Ubaldo costringerà la produzione a far arrivare in Honduras un altro concorrente o salterà l’eliminazione prevista per la prossima puntata? Lo scopriremo venerdì 7 maggio nel corso della nuova puntata.