Isola dei Famosi, Andrea Cerioli abbandona la Playa: il motivo preoccupa

Isola dei Famosi: il concorrente Andrea Cerioli ha lasciato in maniera momentanea la Playa. Ecco per quale motivo è stato costretto a farlo.

Questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi è ricca di colpi di scena! Nelle scorse ore, giusto per non farsi mancare nulla, il concorrente Andrea Cerioli è stato costretto ad abbandonare, in maniera assolutamente temporanea, la Playa, luogo in cui si trovava con gli altri concorrenti per viversi quest’esperienza in Honduras.

A comunicare il suo momentaneo addio è stato il portale ufficiale del programma, che ha rivelato che l’ex tronista è stato costretto ad abbandonare l’Isola a causa di alcuni controlli medici. Come i telespettatori più attenti ricorderanno bene, già durante la puntata trasmessa lunedì sera, Andrea aveva scelto di non prendere parte alla prova leader in quanto aveva avvertito un certo malore dopo aver mangiato alcuni spiedini provenienti dalla prova ricompensa.

Molto probabilmente il malessere è proseguito anche dopo la fine della puntata e la produzione, che vigila sempre sulla salute dei suoi concorrenti, ha scelto di sottoporlo a maggiori controlli per verificare che cosa gli sia successo e se è in grado o meno di poter conquistare con il suo percorso all’interno del programma di Ilary Blasi.

Andrea Cerioli ha lasciato l’Isola dei Famosi, ma non ha di certo abbandonato il gioco. Ecco perché.

Andrea Cerioli lascia temporaneamente l’Isola dei Famosi: come sta ora

Andrea Cerioli, come ribadito più volte all’interno di questo articolo , è stato costretto sì a lasciare l’Isola dei Famosi, ma in maniera del tutto temporanea. Giusto il tempo che il medico che lavora al reality show di successo di canale 5 possa verificare a che cosa sia dovuto a questo malore e a dargli la giusta cura per permettergli di poter proseguire senza alcun tipo di problema all’interno del programma.

Non di rado, infatti, alcuni concorrenti lasciano il programma in via temporanea in quanto la produzione vuole sempre tenere sotto controllo, com’è giusto e doveroso che sia a causa delle scarse condizioni in cui si trovano, la salute dei propri concorrenti, dando loro le giuste cure qualora ne avessero bisogno.

Arianna Cirrincione, la fidanzata di Andrea Cerioli, aveva già espresso il suo parere in merito al malessere che lui sta vivendo, si sentirà sicuramente più tranquilla adesso e può continuare, come ha sempre fatto, a sostenerlo.

Andrea starà sicuramente bene. Avrà avuto qualche problema non impossibile da risolvere all’interno del contesto dell’Isola dei Famosi e sicuramente a breve si ricongiungerà con i suoi compagni di viaggio.