Andrea Cerioli, la fidanzata Arianna Cirrincione ammette: “Non è facile”

La fidanzata di Andrea Cerioli, Arianna Cirrincione, ha rotto il silenzio sui social, rivelando che cosa pensa del suo percorso all’Isola.

Andrea Cerioli sta proseguendo, seppur con qualche acciacco, il suo percorso all’Isola dei Famosi. L’ex tronista di Uomini e Donne non aveva iniziato il suo cammino al reality show di canale 5 nel migliore dei modi, mostrandosi abbastanza provato da quest’esperienza nonostante fosse appena approdato in Honduras, ma ora con il tempo sta riuscendo man mano a far cambiare idea al pubblico del piccolo schermo che in più di un’occasione ha espresso la sua preferenza per lui.

In Italia, poi, a sostenerlo c’è la sua compagna Arianna Cirrincione che aveva avvisato i telespettatori che sarebbe stata soltanto una questione di tempo perché Andrea li avrebbe fatti ricredere tutti, ma che come sta vivendo lei questo suo percorso all’Isola dei Famosi e cosa prova a vivere per la prima volta lontano da lui?

Sul suo profilo Instagram, la fidanzata di Andrea Cerioli ha risposto a tutte queste curiosità, ammettendo che nonostante sia al settimo cielo per lui non nasconde che non è assolutamente facile gestire il tutto.

Arianna Cirrincione elogia Andrea Cerioli all’Isola: “E’ autentico”

Arianna Cirrincione ha ammesso che avverte molto la mancanza di Andrea Cerioli dell’Isola dei Famosi, ma è convinta che quest’esperienza riuscirà ad unirli ancora di più e a rendere maggiormente saldo il sentimento che provano uno nei confronti dell’altro: “Sicuramente non è facile“ ha spiegato lei. “Ma questa lontananza ci unirà ancora di più” ha poi confidato, rivelando di essere anche molto fiera del percorso che lui sta facendo insieme ai suoi compagni di viaggio in Honduras.

LEGGI ANCHE –> Andrea Cerioli si sente male: la fidanzata Arianna Cirrincione reagisce così

“Sono molto orgogliosa di lui“ ha prontamente ribadito. Tant’è che in più di un’occasione lo ha difeso. Anche quando è stato criticato per il suo peso. “Come ho già detto, nonostante stia partecipando ad un gioco, è rimasto se stesso“ ha poi confidato Arianna Cirrincione sul suo profilo Instagram. “Lui è così anche nella vita reale ed è la cosa che più apprezzo di lui” ha aggiunto. “Andrea è proprio questo, con pregi e difetti, ma sempre autentico“ ha concluso, contenta più che mai che Cerioli sia finalmente arrivato al pubblico del piccolo schermo che in un primo momento non lo aveva capito.

Nuovi interessi e scontri sempre più accesi: rivivi la nuova puntata di #Isola su Mediaset Play Infinity👇🔥https://t.co/U9PvMqQpdP — Mediaset Play Infinity (@MediasetPlay) May 4, 2021

Arianna Cirrincione, la fidanzata di Andrea Cerioli, è sempre pronto a difenderlo e a sostenerlo fino alla fine di questo lungo percorso ed anche oltre. Segno che il loro legame è più solido e forte che mai.