Andrea Cerioli si sente male all’Isola dei Famosi 2021: la fidanzata Arianna Cirricincione reagisce così dall’Italia.

Andrea Cerioli si sente male all’Isola dei Famosi 2021 e la fidanzata Arianna Cirrincione prova a fargli arrivare tutto il suo amore nonostante si trovino a migliaia di chilometri di distanza. Dopo aver vinto la prova ricompensa e aver così avuto la possibilità di mangiare, Andrea Cerioli si è sentito male al punto da aver anche rinunciato alla prova leader.

A seguire dall’Italia la vicenda c’era la fidanzata Arianna Cirrincione che, dopo la diretta dell’Isola dei Famosi 2021, trascorsa la notte, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una foto con Andrea dedicandogli poche, ma importanti parole.

Malore per Andrea Cerioli all’Isola dei Famosi 2021: la dedica della fidanzata Arianna Cirrincione

Belli e innamorati. Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli, dopo essersi conosciuti e scelti nello studio di Uomini e Donne, non si sono più lasciati. Mentre l’ex tronista si trova in Honduras dove, dopo una partenza in sordina, sta lentamente conquistando la fiducia dei naufraghi dell’Isola dei Famosi 2021 e l’affetto del pubblico, in Italia, la fidanzata Arianna Cirrincione segue le sue giornate attraverso il daytime e i video che vengono pubblicati sul sito ufficiale del reality.

Durante la quattordicesima puntata dell’Isola dei Famosi, animata da una durissima lite in diretta tra Tommaso Zorzi e Gilles Rocca, Cerioli si è sentito male. A raccontare il malore è stato Massimiliano Rosolino durante la prova leader.

“Manca all’appello Andrea Cerioli perché non si è sentito bene e si è ritirato dalla lotta. Poco fa è stato male e non può fare la sfida”.

Tornato con il gruppo, Cerioli ha poi rassicurato tutti: “Si Ilary confermo quanto detto da Massimiliano prima, mi sono sentito male poco dopo aver mangiato. Non mi sento di fare la prova. Mi girava molto la testa, poi ho visto tutto nero. Ho anche rimesso, non sto bene“.

Dall’Italia, nel frattempo, la fidanzata Arianna Cirrincione, ha provato a trasmettergli tutto il suo amore attraverso una dedica che ha conquuistato i fan che seguono la coppia sin dai tempi di Uomini e Donne.

“Sempre con te”, ha scritto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che, nelle prossime puntate dell’Isola dei Famosi, potrebbe essere presente in studio per incoraggiare il fidanzato.