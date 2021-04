Andrea Cerioli criticato per il peso: Arianna Cirrincione interviene

Andrea Cerioli è stato criticato di nuovo per il suo peso all’Isola dei Famosi. La fidanzata Arianna Cirrincione lo ha prontamente difeso.

Andrea Cerioli è stato uno dei protagonisti indiscussi della puntata trasmessa ieri sera dell’Isola dei Famosi. Oltre a parlare delle dinamiche del gioco che lo vedono coinvolto, in studio si è anche parlato del suo peso, affermando come lui sia il concorrente che più in questo periodo sta patendo l’assenza di cibo in Honduras.

Ilary Blasi, durante il corso della puntata, non ha di certo perso l’occasione e lo ha prontamente punzecchiato a dovere. In quanto l’ex tronista di Uomini e Donne, dalla fame, avrebbe mangiato anche le bucce di patate di Valentina Persia, oltre che alla sua porzione.

Andrea Cerioli all’Isola dei Famosi non è stato però in silenzio e ha replicato a tono, affermando che lui, essendo bolognese, è una buona forchetta e a differenza degli altri che mangiavano poco anche prima di sbarcare in Honduras, lui avverte molto di più il senso della fame. Arianna Cirrincione, la sua compagna, è prontamente intervenuta su Instagram per prendere le sue difese.

Arianna Cirrincione incoraggia Andrea Cerioli all’Isola: “Sei pazzesco”

Andrea Cerioli ha confidato ad Ilary Blasi di essere una buona forchetta e che durante il periodo del lockdown si è un po’ lasciato andare, raccontando di aver preso 10 kg in più rispetto al suo peso forma.

“Ilary io ho fame, la fame l’accuso, a me un cucchiaio di riso al giorno non fa nulla” ha esclamato l’ex tronista durante il suo confronto con Ilary Blasi. “Cosa vorrei ora? Beh, un panino. Anche gli altri soffrono, è vero, ma chi è 60 kg alla fine mangia come a casa“ ha poi proseguito Andrea, che di recente ha discusso con Vera Gemma.

“Io sono arrivato a L’Isola dei Famosi dopo un anno di quarantena che avevo preso 10 kg“ ha poi continuato Andrea. “Sono arrivato qua che avevo uno stomaco di queste dimensioni e per me è dura“ ha poi concluso. “Io a casa mangio tanto, ma tanto, sono bolognese, sono uno di buona forchetta”.

Arianna Cirrincione, la fidanzata di Andrea Cerioli, è prontamente intervenuta in suo soccorso su Instagram, commentando proprio questo momento: “Fiera di te amore sei pazzesco”.

Sull’#Isola sbarcano nuovi naufraghi con un solo obiettivo: strappare il potere dalle mani del gruppo che finora ha dettato legge🔥 Rivedi qui la nuova puntata 👇https://t.co/bCTP4j5DIG — Mediaset Play Infinity (@MediasetPlay) April 23, 2021

Andrea non riesce a tollerare la mancanza di cibo, ma può sempre contare sull’amore e il supporto di Arianna Cirrincione che non ha mai smesso di incoraggiarlo durante il corso di questa difficile avventura.