Makeup sposa ‘must have’ : 5 prodotti che non possono mancare!

Makeup sposa, ecco i 5 prodotti ‘must have’ che non dovrebbero mai mancare per ottenere un effetto radioso, naturale e soprattutto che duri impeccabile per un’intera giornata.

Il trucco sposa è senza alcun dubbio un makeup importante, sia per la futura sposa che per il makeup artist che lo esegue che vivrà con responsabilità la creazione di un look che verrà immortalato e che dovrebbe restare tra i ricordi positivi della sposa.

A oggi infatti sono molte le persone che improvvisano il mestiere del truccatore, ma in occasioni come quella del matrimonio sarà la professionalità a fare la differenza e questo è senza dubbio un particolare che dovrebbe influenzare la sposa durante la scelta del makeup artist. Troppe volte infatti, si sceglie il professionista in base al prezzo del makeup senza indagare a fondo sui lavori svolti dallo stesso e sulle recensioni da parte di altre clienti.

Per quanto riguarda il makeup da sposa, esistono dei prodotti che se utilizzati assicureranno un makeup perfetto dall’entrata in chiesa o in comune al ritorno a casa degli sposi. Scoprimo quali sono i 5 prodotti ‘must have’ del trucco sposa.

Makeup sposa: ecco i 5 prodotti ‘must have’ che doneranno alla sposa un look mozzafiato e soprattutto a lunga durata

La sposa è un’icona di bellezza e radiosità che nella maggior parte dei casi è frutto di sapienti operazioni di trucco e parrucco, sono poche ad oggi le donne che decidono di sposarsi indossando un makeup acqua e sapone.

Perché l’effetto sia quello di un incarnato radioso, uno sguardo magnetico e delle labbra femminili ci si dovrà affidare ad un makeup artist professionista, evitando tutte le cugine e le amiche appassionate di makeup! Questo perché al fine di una buona durata del makeup e anche di un’ottima personalizzazione del trucco sulle esigenze e sulle richieste della sposa stessa, soltanto un professionista preparato potrà essere la scelta giusta.

Il trucco da sposa per essere perfetto dovrà enfatizzare i pregi del viso di ogni donna, mimetizzare i difetti, essere ‘fotografico’, a lunga durata e regalare alla sposa un aspetto fresco, naturale ma al tempo stesso ricercato e sexy quel tanto che basta.

Scopriamo quali sono i 5 prodotti che non dovrebbero mai mancare in un trucco sposa:

1- il primer

Il Primer è senza dubbio un prodotto fondamentale per la riuscita e la durata del trucco. Un prodotto che crea una base su cui applicare fondi e correttori che rende l’incarnato compatto, lo riempie, e soprattutto lo opacizza assicurando di tenere alla lontana l’effetto lucido per moltissime ore, particolare fondamentale in caso di cerimonie svolte durante la bella stagione.

2- la cipria in polvere

La cipria in polvere o la polvere di riso, rappresentano un potente strumento per fissare la base viso, sigillare tutte le sfumature magari di un contouring makeup e assicurare un viso opaco e naturale.

3- il fondotinta

A meno che la sposa non sia giovanissima e senza nessun anche piccolo difetto, il trucco da sposa dovrà contemplare l’utilizzo del fondotinta, questo perché in fotografia tutto viene enfatizzato, e anche un piccolo poro dilatato in foto naturali e non ritoccate potrebbe apparire come un cratere, inoltre anche l’incarnato apparirà più spento. Che sia inverno o piena estate, il fondotinta sarà insostituibile.

4- le ciglia finte

Le ciglia finte, in nastro o ciuffetti, rappresentano un ‘must’ del trucco, questo perché già da sole apriranno lo sguardo e lo renderanno femminile e ricercato.

5- il fissatore

Ultimo step sarà quello dell’applicazione di un fissatore spray per il makeup, questo prodotto assicurerà una incredibile durata del trucco sposa.