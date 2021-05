Trucco sposa naturale: meglio toni nude o smokey eye e rossetto rosso? Qual è la scelta giusta

Il trucco sposa vuole da sempre essere naturale ma siamo certi che non si possa essere frizzanti e sfoggiare un meraviglioso smokey eye e delle labbra rosso fuoco?

Se state per sposarvi sapete ormai con certezza quante regole, etichette e tradizioni siano legate alla figura della sposa, dall’abito alla biancheria intima tutto dovrebbe seguire una routine ormai consolidata nel tempo e da milioni di donne.

Anche per quanto riguarda il makeup, il trucco sposa naturale è una scelta che viene quasi scontata e ovvia, questo perché quel giorno la bellezza della donna dovrebbe essere enfatizzata in modo sobrio, esaltando i pregi e nascondendo qualche difettuccio.

Etichetta a parte, esistono però le personalità proprie ad ogni sposina che tende ad essere se stessa sempre, soprattutto in uno dei giorni più belli della sua vita e non sarà se stessa soltanto per i sorrisi che dispenserà o no, ma anche nello stile personale che si rifletterà nell’abito che sceglierà di indossare e anche nel trucco.

Wedding Makeup: trucco naturale sposa o smokey eye e rossetto rosso?

Il makeup da sposa rappresenta un mondo ovattato, intoccabile e protetto, questo per la maggior parte dei makeup artist e dei weeding designer ma per le spose è anche un modo per esprimere se stesse in modo meraviglioso, così la scelta giusta da fare, sarà seguire il proprio stile, sapendo dosare originalità, colori e tecniche.

Un rossetto rosso diventerà un vezzo da inserire in un makeup molto sobrio, o un trucco occhi più hard potrà essere riequilibrato da delle sensuali labbra nude.

Se una ragazza nel suo stile quotidiano ama truccarsi in modo eccentrico, con labbra in primo piano, eyeliner e ciglia finte, sarebbe ‘innaturale’ proporre per lei un makeup da sposa nude perché sarebbe esso stesso ‘innaturale’ per lei, così come ad una ragazza che ogni giorno ama truccarsi in modo sobrio si proponesse un rossetto accesissimo e uno sfacciato smoky eye!

Sarà nella bravura del makeup artist cercare di cogliere l’anima della futura sposa, enfatizzando i suoi punti di forza e regalandole uno stile di trucco occhi e labbra molto vicino al suo personale.

Quindi la scelta giusta sarà quella della sposa che se vorrà regalare un tocco di colore al suo sorriso o sfoggiare un trucco occhi importante lo potrà fare condotta dai consigli del makeup artist che saprà rendere il tutto equilibrato e piacevole.

Trucco sposa naturale

Per tutte le future spose che hanno scelto per loro un trucco naturale, ecco un video tutorial del makeup artist Daniele Lorusso (Mr Daniel Makeup) dove ammirerete un meraviglioso trucco sposa naturale!

Trucco sposa con rossetto rosso

Ecco un trucco sposa davvero vezzoso con occhi magnetici e labbra mozzafiato del canale YouTube ‘Chiaroscuro’.