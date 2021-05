Manuela Ferrera rifatta? Dopo l’Isola dei Famosi lei svela tutto

Manuela Ferrera si è rifatta i glutei? L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha rotto il silenzio su Instagram svelando ogni cosa.

Manuela Ferrera è stata uno dei nuovi ingressi all’Isola dei Famosi. La sua avventura in Honduras però non è andata avanti come forse sperava. In quanto ha terminato il suo percorso dopo soltanto una settimana esatta, in quanto ha perso al televoto del pubblico del piccolo schermo e non è nemmeno riuscita ad accaparrarsi le grazie del leader della settimana, che ha preferito eliminare lei piuttosto che gli altri compagni. Anche se la padrona di casa Ilary Blasi le aveva offerto un’altra possibilità, quella di proseguire la sua avventura in solitaria ma lei ha preferito declinare l’offerta ricevuta e di tornare in Italia.

Non appena ha avuto modo di poter riutilizzare i social, Manuela si è accorta che è stata al centro della polemica a causa dei suoi presunti ritocchini estetici. In quanto gli utenti della rete hanno sospettato che abbia aggiunto delle protesi ai glutei e che abbia modificato qualche cosa qua e la al suo viso, ma sarà realmente così? Manuela Ferrera dell’Isola si è rifatta? Lei, sul suo profilo Instagram, ha rotto il silenzio rivelando ogni cosa.

Isola dei Famosi, Manuela Ferrera svela: “Il mio viso è naturale!”

L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi, nonostante il suo ex abbia confermato i sospetti del web, ha negato ogni cosa affermando che non ha assolutamente aggiunto delle protesi ai glutei ma quello che si vede è semplicemente frutto del duro allenamento e nient’altro. Manuela Ferrera ha smentito anche i presunti interventi al viso, rivelando di essersi rifatta soltanto il seno e nient’altro.

“Protesi ai glutei? Ho un sedere ‘normale’ che rialzerò e tonificherò nei prossimi dieci giorni che mi aspettano di quarantena a casa” ha esordito l’ex concorrente di Ilary Blasi chiarendo ogni dubbio. “Se fosse così facile non mi sarei costruita una palestra a casa che adoro” ha poi aggiunto, sottolineando come il suo lato B sia frutto del duro allenamento e non di qualche intervento.

“Può venire un chirurgo plastico, il mio viso è naturale, non è silicone sono ossa” ha poi assicurato. “Ho gli zigomi pronunciati come mia mamma! L’unica cosa che ho rifatto è il seno“ ha poi rassicurato.

Manuela Ferrera non si è rifatta i glutei. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ci tiene a rassicurare che il suo lato B è semplicemente frutto del duro lavoro e di nient’altro. Di poco naturale, ci sarebbe soltanto il suo seno.