Il trucco sposa occhi è forse il più importante della propria vita. Sai che puoi sceglierlo in base al tuo colore di iride? Scopriamo il weedding makeup perfetto per occhi castani, verdi e azzurri.

Il matrimonio rappresenta per moltissime donne un momento unico, cercato, organizzato nei minimi dettagli e in cui ogni sposina vuole essere impeccabile dall’acconciatura alla punta delle scarpe.

Il makeup è importante e andrà scelto con cura, come il makeup artist che lo eseguirà. Gli occhi saranno catalizzatori di attenzione e necessiteranno di un trucco in grado di enfatizzare la personale bellezza di ogni donna, di durare tutto il giorno e di essere il più possibile naturale ma ricercato.

Come ogni donna ha trovato l’abito da sposa perfetto per se, ogni donna troverà il makeup perfetto, in particolare quello per gli occhi che potrà essere scelto in base al proprio colore di iride. Esistono tonalità che esaltano alla perfezione un colore particolare di occhi e in un giorno così importante, scegliere il makeup perfetto e personalizzato sarà un ‘must’ al quale non rinunciare.

Trucco sposa occhi: come dovrebbe essere e quali caratteristiche dovrebbe avere

Il makeup occhi della sposa dovrà essere naturale, ricercato, femminile e luminso e come quello del viso e delle labbra, dovrà durare tutto il giorno ed essere impeccabile fino all’ultimo scatto fotografico per questo sarà fondamentale l’utilizzo di prodotti professionali e rigorosamente waterproof.

Trucco sposa occhi: ecco quello perfetto per gli occhi castani, verdi e azzurri

Ogni tipologia di donna viene valorizzata da alcuni colori, sia nell’abbigliamento e soprattutto nel makeup. Una donna mediterranea dagli intensi e caldi occhi castani, non potrà essere truccata come una dalla carnagione diafana e gli occhi glaciali.

Anche il giorno del matrimonio, queste caratteristiche personali dovranno essere considerate, soprattutto per quel che riguarda il makeup occhi, che potrà essere scelto in base al proprio colore di iride.

Ogni sposa passa mesi e mesi a consultare siti web, riviste del settore e video e immagini di makeup sposa per individuare quello perfetto, noi abbiamo pensato di facilitarvi il compito offrendovi una panoramica semplice ma esaustiva su quale potrebbe essere la tipologia di trucco sposa occhi perfetta per i principali colori di iride.

Trucco sposa occhi castani

Il trucco occhi per la sposa con occhi marroni potrà giocarsi su una palette di colori naturali e caldi, con sfumature dalla texture luminosa ispirati alla terra con sottotono freddo o anche caldo. Punti luce e ciglia finte un must al quale non rinunciare mai.

Trucco sposa occhi verdi

Gli occhi verdi saranno valorizzati da ombretti dai colori prugna, ramati inseriti in calde sfumature che renderanno lo sguardo magnetico. Assolutamente sì alla riga di eyeliner!

Trucco sposa occhi azzurri

Gli occhi azzurri saranno valorizzati da un trucco occhi sulle tonalità dell’oro, del bronzo e dei marroni più caldi, chiari e luminosi e anche dai rosa nelle tonalità più fredde. Il mascara e le ciglia finte enfatizzeranno qualsiasi makeup, anche il più semplice e naturale.