New York Cheesecake: la versione healthy da provare assolutamente

New York Cheesecake, golosa, semplice da preparare e da provare assolutamente perché in una versione completamente healthy.

Se avete voglia di un dolce fresco, cremoso e alla frutta la New York Cheesecake è la ricetta giusta per voi! Un dolce cremoso, dalla base fragrante e dalla golosissima coulis di fragole fresche. Un dessert perfetto da gustare a colazione ma soprattutto in qualsiasi momento della giornata in cui ci si vuole concedere una pausa piacevole.

Scopriamo gli ingredienti ed il procedimento per preparare questa buonissima cheesecake passo dopo passo.

New York Cheesecake: gli ingredienti ed il procedimento per prepararla

La New york Cheesecake è una ricetta nata dalla creatività della bravissima food blogger stella_cooking_traveller che la presenta come un dolce salutare da non lasciarsi sfuggire:

“Con queste giornate piovose bisogna rallegrarsi un pó e perché non farlo con una bella fetta di cheesecake? E se poi vi dicessi che è completamente in versione healthy? Meglio no?!Guardiamo assieme le caratteristiche di questa ricetta..”

Dovresti provarla perché:

PREPARAZIONE FACILE E SUPER VELOCE

IDEALE PER UNA COLAZIONE E UNA MERENDA SANA E GUSTOSA

CREMOSA COME LA CLASSICA CHEESECAKE

GUSTOSISSIMA CON QUELLA COULIS DI FRAGOLE FRESCHE

ASSOLUTAMENTE IN VERSIONE HEALTHY

Gli ingredienti

“Ingredienti per la base:

-100 gr di biscotti senza zuccheri

-latte di soia q.b.

-burro di arachidi q.b

Ingredienti per la crema:

-175 gr di formaggio spalmabile exquisa fitline

-500 gr di yogurt greco total fage 0% grassi

-miele q.b.

-2 uova

-30 gr di farina aromatizzata gusto cookies oppure 20 gr di maizena.

Decorazione:

-coulis di fragole fresche”

Il procedimento

“Frullare i biscotti e unire il latte e il burro di arachidi poco alla volta fino a quando otterrete un composto sabbioso. Schiacciare il composto in una teglia, rivestita da carta da forno, con cerniera apribile. Riporre in freezer. Nel frattempo preparare la crema: in un frullatore mettere lo yogurt, il formaggio spalmabile, il miele e le uova e azionare il frullatore…quando si è tutto ben mescolato aggiungere la farina(o la maizena) e mescolare il tutto. Versare il composto nella teglia e infornare a 170 gradi per 60 minuti.

Preparare la coulis: mettere le fragole fresche in una padella e portare a bollore con un po’ d’acqua per 2 minuti. Una volta cotta la cheesecake lasciarla raffreddare a temperatura ambiente, dopodiché riporla in frigo per almeno 3 ore. Passato questo tempo decorate con la coulis di fragole e qualche frutto rosso e degustate”