Asia Argento, show all’Isola dei Famosi 2021: l’attrice, in studio per sostenere l’amica Vera Gemma, non risparmia nessuno.

Asia Argento, ospite in studio dell‘Isola dei Famosi 2021, difende l’amica Vera Gemma e dà vita ad uno show che il popolo del web apprezza. Vera Gemma sta vivendo momenti complicati in Honduras a causa delle diatribe con gli altri naufraghi, ma la presenza dell’amica Asia e le sue parole sono servite per farle ritrovare un po’ di forza.

Tra Asia Argento e Vera Gemma esiste una lunghissima amicizia. Entrambe figlie d’arte con due papà importanti come Dario Argento e Giuliano Gemma, Vera e Asia sono amiche da tantissimi anni e, insieme, hanno anche condiviso l’avventura a Pechino Express prima che un infortunio costringesse la Argento a ritirarsi. Per l’affetto che le lega a Vera, Asia ha raggiunto Milano e, in studio, ha difeso l’amica Vera.

Asia Argento difende Vera Gemma all’Isola dei Famosi 2021

Dopo aver sempre avuto il sostegno del fidanzato Jeda, presente nello studio dell’Isola dei Famosi 2021 sin dalla prima puntata, Vera Gemma ha ricevuto la sorpresa più bella, quella dell’amica Asia che ha accettato di supportarla non solo da lontano, ma anche con la sua presenza in studio. Vera che, nella scorsa puntata ha avuto un durissimo scontro con Ubaldo Lanzo, ha potuto così ascoltare le parole d’amore

“Vera è una leader alpha. E’ sincera, non fa giochetti ed è una persona che sta bene con se stessa e questo agli altri dà molto fastidio“, ha detto la Argento parlando in studio con Ilary Blasi.

“Sono stupita da Vera perchè sta mantenendo una fermezza che io non avrei mantenuto”, afferma Asia riferendosi all’atteggiamento assunto da Vera nei confronti di Francesca Lodo che ha urlato durante una discussione. “Bisogna aver paura di Vera Gemma perchè lei è una vincente, è una leader”.