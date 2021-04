Isola dei Famosi, una clip di Vera Gemma cambia tutto: ha mentito

Isola dei Famosi: un video inedito cambia le carte in tavola. Vera Gemma, durante la scorsa puntata, ha mentito sulle nomination.

All’Isola dei Famosi i colpi di scena non sembrano mai mancare. A poche ore dalla diretta di questa sera, il portale ufficiale ha caricato un video inedito che sembra cambiare tutte le carte in tavola in merito alle dinamiche che si sono create tra i naufraghi in queste settimane, ma partiamo dall’inizio.

Protagonista indiscussa di questo nuovo retroscena è Vera Gemma. Durante la puntata di giovedì scorso, la figlia d’arte ha dichiarato di esserci rimasta male di essere finita di nuovo in nomination per mano di Francesca Lodo, nuova leader del gruppo, proseguendo la sua crociata all’interno del reality show di canale 5 da sola, senza ricevere alcun supporto da parte dei suoi compagni di viaggio.

In studio, Vera è stata difesa da Tommaso Zorzi che si era scagliato contro il resto del cast per difenderla, osservando di ritenere che c’è un certo accanimento nei suoi confronti, ma le cose sembrerebbero non essere andate proprio in questo modo. Ecco per quale motivo.

Vera Gemma ha mentito all’Isola dei Famosi: il video con Valentina Persia

Vera Gemma aveva accusato Francesca Lodo all’Isola dei Famosi di essere la causa per cui è finita per l’ennesima volta in nomination, ma nelle scorse ore è spuntato in rete un inedito video con Valentina Persia che sembra cambiare tutte le carte in tavola. Il motivo? Nella clip in questione, che trovate in fondo all’articolo, la comica fa presente alla figlia d’arte che è stata lei a chiedere al gruppo di nominarla perché stanca nel vivere quest’avventura in Honduras!

LEGGI ANCHE –> I look che ci hanno destabilizzati di più nell’undicesima puntata dell’Isola dei Famosi

Vera Gemma ha ammesso tutto, chiarendo però che quando lo ha detto si trovava in un momento di sconforto ma che poi, successivamente, ha cambiato idea e ha scelto di voler proseguire la sua avventura all’Isola dei Famosi. La clip in questione ha spiazzato il pubblico del piccolo schermo, in quanto Vera in puntata, che è stata difesa dal suo fidanzato Jeda, aveva attaccato i suoi compagni quando in realtà era stata lei a chiedere loro di nominarla perché intenzionata ad abbandonare il programma.

La lite fra Valentina Persia e Vera Gemma in un fuori onda su Playa Palapa. #Isola https://t.co/xVe1u9mcvR — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 24, 2021

Sicuramente durante il corso della puntata di questa sera, che a differenza di quella giovedì sarà in diretta e non in differita, ne vedremo delle belle perché il video inedito di Vera Gemma sembra cambiare ogni cosa. In quanto il resto del cast si sarebbe semplicemente limitato ad assecondare una sua richiesta.