Giulia Salemi difende mamma Fariba Tehrani: “Lesa la sua dignità all’Isola dei Famosi”

Giulia Salemi, ospite in studio all’Isola dei Famosi 2021, difende mamma Fariba Tehrani: “Lesa la sua dignità di persona, non c’è rispetto”.

Giulia Salemi si scaglia contro il gruppo dell’Isola dei Famosi 2021 e difende mamma Fariba Tehrani. L’influencer, ospite in studio durante la puntata del reality show del 26 aprile, non usa giri di parole accusando il gruppo di aver formato un branco contro la madre Fariba a cui nessuno porterebbe rispetto.

Arrabbiata per l’atteggiamento che gli altri naufraghi stanno assumendo nei confronti della madre, Giulia Salemi non usa giri di parole condannando gli altri concorrenti e trovando l’approvazione di Tommaso Zorzi.

Giulia Salemi contro il gruppo dell’Isola dei Famosi 2021: “Non c’è rispetto”

Giulia Salemi scende in campo per difendere mamma Fariba Tehrani. In studio, seduta accanto ad Asia Argento, ospite per difendere l’amica Vera Gemma, Giulia esprime in diretta la propria opinione sugli altri naufraghi.

“Si è superato il limite dell’educazione. Il rispetto è la base. Il limite dell’educazione. Quando si supera l’asticella che lede la dignità di mia madre come essere umano non andiamo bene. Mamma sta gestendo bene, con tante difficoltà perché è chiaro, no? È una roba che è appena accettabile. Con mia madre si sta palesando la dinamica del branco contro di lei, mi sembra chiaro e deve essere chiaro a tutti. È intollerabile e inacettabile questa situazione”, dice la Salemi.



Tommaso Zorzi, opinionista in studio, difende Fariba Tehrani, ma anche Vera Gemma. Zorzi si dice convinto che gli altri naufraghi abbiano paura di Vera e Gemma e le escludano per tale motivo.

“Posso dire che provo una sincera tenerezza per Fariba? È vero perché lei sta cercando anche di lavorare ai fianchi, sta cercando di fare in modo di entrare nel gruppo ma lei viene sempre fatta fuori. Così come per Vera, loro hanno paura”.

La Salemi, dopo aver difeso mamma Fariba su Twitter, fa lo stesso in diretta con il pubblico che condivide l’opinione di Giulia.