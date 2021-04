Gilles Rocca rifiuta di partecipare alla prova ricompensa costringendo Francesca Lodo a rinunciare ad un piatto di pasta. Ilary Blasi perde la pazienza.

Francesca Lodo piange disperatamente all’Isola dei Famosi. Tutto nasce dal rifiuto di Gilles Rocca di partecipare alla prova ricompensa della puntata dell’Isola dei Famosi 2021 del 26 aprile. Ilary Blasi spiega ai naufraghi di doversi dividere in quattro squadre per baciarsi sott’acqua. La coppia che resisterà di più sott’acqua vincerà un piatto di pasta all’amatriciana.

Le tre coppie a gareggiare sono Awed e Manuela, Vera e Matteo e Francesca e Gilles. Quest’ultimo, però, annuncia di non voler partecipare alla prova perchè non vuole mancare di rispetto alla fidanzata Miriam Galanti aggiungendo di non stare bene con se stesso e di non avere l’atteggiamento giusto per poter partecipare al gioco. La sua scelta, però, provoca le lacrime di Francesca Lodo.

Gilles Rocca rifiuta di partecipare alla prova ricompensa: Francesca Lodo scoppia a piangere all’Isola dei Famosi

Gilles Rocca non cambia idea e decide di non partecipare alla prova ricompensa della puntata dell’Isola dei Famosi 2021 trasmessa il 26 aprile che ha avuto come ospiti speciali Asia Argento, amica di Vera Gemma che è stata eliminata e Giulia Salemi che ha difeso mamma Fariba Tehrani.

“Non ho voglia di farla, la cena a lume di candela la farò con l’amore della mia vita. Non sono su un set, se non ho un copione non riesco a recitare. Venite voi se volete” – spiega Gilles a cui Ilary Blasi prova a far cambiare idea. “Miriam è una donna intelligentissima e non è gelosa, ma sono io che non sto bene”, aggiunge l’attore.

In palapa, poi, Francesca Lodo scoppia a piangere e dopo essere stata interprellata da Ilary Blasi, la naufraga dice: “Non ce l’ho con Gilles, capisco quale possa essere la reazione di una donna a casa, ma stavolta mi rode veramente il c*lo a vedere quel piatto e non poterlo mangiare”.

Gilles Rocca non ci sta e prova a difendersi ancora: “Io ho fatto tanti film, ho baciato tante docce e ho recitato anche scene di se*so importanti. Il problema non è quello, ma qui non sono integro mentalmente”.

Ilary Blasi, però, perde la pazienza: “Non ha senso quello che dici. E’ un gioco e, scusa se te lo dico, ma è colpa tua”, dice la conduttrice riferendosi alle lacrime della Lodo.