Jeda, lettera d’amore per la fidanzata Vera Gemma: la reazione di Ilary Blasi

Jeda, il fidanzato di Vera Gemma, dopo il verdetto del televoto che ha decretato l’eliminazione della fidanzata durante la puntata dell’Isola dei Famosi 2021 del 26 aprile, legge una lettera d’amore per la figlia di Giuliano Gemma scatenando la reazione di Ilary Blasi.

La conduttrice che ha sempre provato molta simpatia sia per Vera Gemma che per Jeda, in diretta, si lascia andare ad una richiesta per il 22enne che scatena l’ilarità del pubblico in studio.

La lettera d’amore di Jeda per la fidanzata Vera Gemma. Ilary Blasi: “Voglio una lettera anch’io per l’ultima puntata”

Nonostante il sostegno ricevuto dall’amica Asia Argento, Vera Gemma ha lasciato l’isola dei Famosi 2021. Il televoto ha premiato Fariba Tehrani, ma Vera ha ricevuto la bellissima dichiarazione d’amore del fidanzato Jeda.

“Ciao amore. Sei arrivata alla fine di questo incredibile percorso e hai dimostrato quanto vali come donna, che non sei solo la figlia di Giuliano Gemma ma sei molto di più. Sei una donna affascinante, hai personalità da vendere, sei una leonessa e lo sarai per sempre. Donne come te in questo mondo sono davvero rare e io sono fortunato ad aver trovato una compagna come te. Le persone in questo mondo dall’esterno sono sempre pronte a giudicare. Vedono un ragazzo più giovane che sta con una più grande e subito si fanno strane idee. L’età non conta quando il cuore comanda. Io e te sappiamo quello che abbiamo passato insieme e gli altri non potranno mai capire perché noi non siamo gli altri. Non vedo l’ora di abbracciarti. Sono fiero di quello che sei e quello che hai fatto e tu si sempre fiera di quello che hai fatto. Vera di nome e di fatto. I love you”.

Dopo aver ascoltato le parole di Jeda, Ilary Blasi ha commentato così: “Voglio una lettera anch’io per l’ultima puntata. Comincia a scirverla”.