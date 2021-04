Hai una voglia sul corpo? La sua posizione rivela qualcosa di te

Molte nostre caratteristiche fisiche rivelano degli aspetti della nostra personalità. Oggi ti riveliamo cosa rivelano le tue voglie.

Comprendere meglio i tratti della personalità di un individuo a partire dalle voglie che questo ha sul corpo è possibile grazie alla psico-morfologia. La posizione delle tue voglie alla nascita può rivelare molti aspetti interessanti di te.

Dimmi dove hai una voglia e ti dirò il tuo vero carattere

Spesso i bambini alla nascita presentano delle macchie sulla pelle, sono più o meno ampie e note col nome di voglie. Secondo le credenze popolari quando la mamma in gravidanza ha improvvisamente voglia di un alimento specifico, la voglia comparirà sul posto che si gratterà la mamma.

Queste voglie sarebbero rivelatrici del temperamento e del carattere del nascituro. Le voglie hanno un colore diverso che vanno dal blu al rosso e il termine medico per definirle è angioma. Appaiono sulla superficie della pelle e spesso sono macchie benigne che non dovrebbero destare particolare preoccupazione. Ad ogni modo è sempre meglio farsi consigliare dalle pediatra su come monitorarle durante la crescita del bambino.

Al di la delle superstizioni, la comparsa di queste macchie ha una motivazione scientifica: la voglia sarebbe una lieve malformazione congenita dei vasi sanguigni o del sistema linfatico che si manifesta nei neonati in punti più o meno estesi del derma.

La loro posizione secondo la psico-morfologia potrebbe essere rivelatoria e raccontare la tua personalità, così come le forme del viso, il naso, gli occhi, la bocca e così via

Oggi ti riveliamo cosa rivela di te la voglia posizionata nei vari punti del tuo corpo.

Se la voglia è comparsa:

1- sulla fronte

Se hai una voglia sulla fronte è perché sei una persona estremamente determinata, intelligente e molto curiosa. Ami scoprire e imparare sempre cose nuove e ti distingui per il tuo modo di essere giudicato estroso dagli altri. Sei il tipo di persona che resta sempre focalizzato sul presente.

2- sul braccio

Se hai una voglia sul braccio significa che sei una persona molto testarda. Inoltre questa voglia delinea movimento, agilità e l’essere scattante della persona che la possiede. Sicuramente sei iperattivo e l’azione stimola le tue giornate. Hai sempre sete di esperienze.

3- sul collo

Se la voglia si è posizionata sul tuo collo significa che sei una persona complicata. La voglia sul collo può indicare che ami cose molto diverse tra loro. Sei sicuramente una persona idealista, perseverante, che avanza nella vita per obiettivi e raggiunge altezze inaspettate. Ami collezionare successi.

4- Vicino alla bocca

Avere una voglia vicino alla bocca significa desiderare di vivere nell’ abbondanza. Hai una personalità molto estrose e divertente. Sei solare e camaleontico. Impossibile non notarti e soprattutto non notare la tua assenza. Sei molto confusionario ma anche molto sensibilità. Se questo è il tuo caso, ti piace esprimere la tua personalità nelle arti e sei interessato alla vita spirituale. È probabile che tu sia affascinato dalle vite passate.

5- sulle cosce

Se hai una voglia sulle cosce significa che sei una persona nata con un dono speciale, hai la possibilità di realizzare tutti i tuoi sogni. Sei nato all’altezza dei sogni che hai. Sei un leader carismatico ed un eccellente uomo di affari con ambizioni politiche.

6- sulle gambe

Se hai una voglia sulle gambe significa che sei una persona che non sopporta la solitudine. Sei molto solare e hai molti amici, hai costantemente bisogno di socializzare. Il tuo più grande difetto è quello di non riuscire mai a prendere una decisione rapida.

7- sui piedi

Avere una voglia sui piedi significa vantare una personalità ben distinta, sei un avventuriero nato, ami le sfide e sei sprezzante del pericolo.

8- nell’occhio

Coloro che nascono con una voglia nell’occhio sono persone estremamente positive ed ottimiste. Hanno uno stile unico e si distinguono dalla massa. Il loro punto forte è l’umorismo. Sono dei grandi innovatori e chiunque desideri sapere come raggiungere un obiettivo non deve far altro che chiedere consiglio a chi ha una voglia nell’occhio.

9- sul petto

Coloro che possiedono una voglia sul petto sono speciali perché possiedono una personalità molto sfaccettata. Lunatici, il loro animo subisce mutamenti repentini. Il loro punto di forza è quello di riuscire a collegare il pensiero all’azione ogni volta che sono determinati a fare qualcosa. Sono persone molto leali in amicizia.

10- sulle scapole

Se la tua voglia si è posizionata sulle tue scapole significa che sei una persona introversa. La tua interiorità è molto ricca e i tuoi viaggi spirituali e le tue connessioni emotive sono molto floride. Se vuoi un rapporto con queste persone devi lavorare sull’alchimia.

11- sul sedere

La voglia sul sedere è il segno distintivo delle persone che sono nate con una grande apertura mentale, hanno una visione elastica della vita, e sono sempre dirette nel dire quello che pensano. Sono le classiche persone ribelli, che amano andare contro le regole, contro i dettami sociali, contro un ordine stabilito. Sono persone che pensano fuori dagli schemi ed hanno una grande intelligenza. Si adattano a tutti.

12- sul tallone

Le voglie sul tallone riflettono una personalità molto ambiziosa. Queste persone non temono decisioni radicali, sono estremamente determinate e hanno grandi doti comunicative e persuasive del prossimo.

13- sulla pancia

Molte persone nascono con una voglia sulla pancia. Si tratta generalmente di persone edoniste che sono di ottima compagnia. Sono persone che detestano i conflitti e le discussioni. Per loro la vita è troppo breve e rara per essere sprecata con l’amarezza, la rabbia e il risentimento. Se la voglia è posizionata sullo stomaco sono persone che hanno bisogno di poco per essere felici, sono molto semplici.