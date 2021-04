Le mini borse sono una discussa realtà da un paio d’anni ad oggi, alcune le amano e ne portano più d’una alla volta, altre proprio non riescono a comprendere la loro esistenza. In ogni caso, ecco i cinque modelli must-have per la primavera – estate 2021.

Spesso e volentieri vediamo borse mini avere prezzi maxi e sì, quasi sicuramente è dovuto solo ed esclusivamente al brand. Per comprarne una l’espressione d’ordine è: colpo di fulmine. Vista la quasi inutilità delle stesse, vanno considerate come la ciliegina sulla torta, cioè sul nostro outfit. Vediamo le cinque mini bag must-have.

Cinque mini borse must-have per la primavera

La prima ini bag è disegnata da Furla, (185 euro),

Guess è un brand americano nato nel lontano 1981 come pioniere del denim che oggi vanta più di 1500 punti vendita al dettaglio in tutto il mondo e spazia da profumi a gioielli ed, oltre all’abbigliamento, sono gli accessori ad essere nella wishlist di molte ragazze. La mini borsa rossa a tracolla “Amberlei” ha sul lato esterno la scritta logo in metallo e costa 85 euro.

Pinko ha lanciato una vera mania con gli accessori della line Lovelink. La mini bag icon con stampa effetto coccodrillo è bianco candido con la fibbia in metallo galvanica brushed gold. La borchia a uccellino è riconoscibile ed inimitabile; la borsa si potrà abbinare ad un paio di jeans skinny vintage ed un sandalo flat naturale. Costa 300 euro.

Con tracolla stile giapponese removibile e chiusura a moschettone, la mini borsa di Maison Margiela MM6 ha uno scomparto unico e si caratterizza per i pannelli in rete blu. Davvero particolare, non vi farà passare inosservate. Il prezzo è di 115 euro. Ok sia portata al collo che a mano.

La mini borsa firmata Ottod’Ame (foto sotto) costa 195 euro, è in pelle, ha una comoda tracolla e si può portare in cinque modi diversi (anche come marsupio). Sarà perfetta con un pantalone cropped ampio azzurro ed una camicia a maniche corte fantasia che riprenda entrambi i colori.

Sapersi vestire, anche seguendo le nostre pratiche dritte di stile, vi consentirà di risparmiare un patrimonio in shopping. Un valido abbinamento e gli accessori giusti (fondamentali) garantiscono l’effetto copertina. Il rischio è di dover rispondere alle domande delle vostre amiche che chiederanno firme e costi dell’outfit ma ne varrà la pena.

Silvia Zanchi