Test | Scopri cosa rivela la forma dei tuoi denti sulla tua personalità

Guardati allo specchio e scopri qual è la forma dei tuoi denti, quindi scopri quali tratti della tua personalità stai rivelando proprio con quel tuo sorriso.

Sei una persona riservata e non ami condividere i tuoi personali con estranei perché ti piace tenere per te le tue cose private? In questo hai un altro buon motivo per tenere la bocca chiusa: i tuoi denti rivelano più informazioni su di te di quanto tu possa immaginare. E’ possibile giudicare la natura di una persona osservando le sue caratteristiche facciali, cioè la sua fisionomia. Una delle caratteristiche facciali più importanti che vengono prese in considerazione prima di dare un giudizio complessivo è la forma dei denti.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Forma dei denti e personalità

Le caratteristiche facciali siano rivelatrici della personalità. Ad oggi vi abbiamo rivelato cosa svela il vostro modo di sorridere, la forma del viso, degli occhi, delle labbra, del naso e molto altro ancora, oggi vi riveliamo cosa racconta di voi la forma dei vostri denti.

Vi potrebbero interessare questi articoli correlati:

Se i tuoi denti hanno questa forma significa che:

1. Qadrata

La forma quadrata mostra denti che hanno “tutti i lati uguali”. Le persone con denti a forma di quadrato sono equilibrate e obiettive, proprio come il quadrato. Se hai i denti quadrati ti piace avere tutto sotto controllo e sei abile nel mettere ordine in tutte le situazioni. Non solo situazioni, ti piace tenere sotto controllo le tue emozioni e i tuoi sentimenti in ogni circostanza. Il tuo atteggiamento equilibrato garantisce successo sia nella tua vita professionale che nella tua vita amorosa.

2. Ovale

Se hai i denti ovali, sicuramente sei una persona timida e leggermente ansiosa. Sei, in generale, timido e imbarazzato, in particolare nelle situazioni pubbliche. Non apprezzi essere sotto i riflettori, ma hai un temperamento artistico unico che si nota subito. Il tuo gusto creativo è piuttosto distintivo basta ammirare il tuo modo di vestirti e gli accessori che abbini per essere perfetto dalla punta dei capelli alla punta dei piedi. In mezzo a tutta questa creatività e timidezza, si nasconde un pizzico di malinconia. La miscela che ti rappresenta dunque è una personalità sensibile, artistica e malinconica.

3. Rettangolare

Come per coloro che hanno i denti ovali, anche a te piace avere le cose sotto controllo. Naturalmente, questo ti fa impazzire a volte e ti fa sembrare un maniaco del controllo. Tuttavia, quando sei sicuro di ciò che stai facendo non rimpiangi di essere eccessivamente organizzato. Inoltre, hai obiettivi molto chiari e pratici nella vita. Preferisci usare la tua logica piuttosto che azzardare. Inoltre, sei un grande pianificatore (a causa del tuo atteggiamento da “tutto sotto controllo”). Sebbene tu sia pratico, preferisci comunque guardare il lato più luminoso delle situazioni e sei pieno di idee creative.

4. Triangolare

Nitido e dinamico – proprio come il triangolo! Vivi la vita con entusiasmo disinibito. Ancora più importante, l’idea del domani non ti disturba mai perché vivi sempre nel momento presente. Probabilmente, questo è ciò che ti rende ancora più dinamico e spensierato. Anche se non pensi al futuro, sei ottimista. Inoltre, sei pieno di energia, che ti fa vagare da un posto all’altro. Potresti dare agli altri l’impressione che non sei radicato, ma finché riesci a fluire e vivere senza ostacoli, nient’altro importa per te.

Non solo la forma dei tuoi denti rivela la tua natura, il tuo temperamento e la tua personalità. Anche le dimensioni dei denti, l’allineamento rivelano qualcosa sul tuo carattere.

1. Canini che sono piatti ma sinuosi nella parte superiore

Se è così che appaiono i tuoi canini hai una personalità passiva. La tua natura passiva ti fa prendere le cose casualmente. Tuttavia, sei vulnerabile a abbuffarti e indulgere troppo nel mangiare anche quando non hai fame e ti ritrovi spesso a consumare troppe bevande gassate e ad abbuffarti di cibi che non sono sani.

2. Denti piccoli

Se hai denti dall’aspetto relativamente piccolo, potresti avere l’abitudine incontrollabile di digrignare costantemente i denti. Ciò significa che hai una personalità ansiosa. Se hai questa abitudine, molto probabilmente ti mordi anche le unghie. Prova ad avere un atteggiamento più rilassante e smetti consapevolmente di digrignare i denti poiché questa è una pratica di autolesionismo che dovresti interrompere immediatamente.

3. Canini prominenti

I canini prominenti indicano che hai una personalità aggressiva. Anche gli incisivi prominenti indicano un atteggiamento aggressivo. Il digrignare i denti rivela un carattere aggressivo quanto ansioso. Quando sei arrabbiato e frustrato, fai attenzione ai denti e rilasciali se ti ritrovi a stringere la mandibola. Questo ti aiuterà anche a costruire la pazienza.