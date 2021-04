Perché Tina Cipollari è in collegamento da casa a Uomini e Donne? Il vero motivo

Tina Cipollari spiega il perché della sua assenza in studio di Uomini e Donne. Ecco perché l’opinionista di Maria De Filippi è in collegamento da casa.

Tina Cipollari torna a Uomini e Donne dopo la sua assenza in studio per un lungo periodo.

Tina è infatti in collegamento video da casa. Si è collegata per tranquillizzare il pubblico a casa e dire loro che non è positiva al coronavirus.

La Cipollari ha spiegato che in questi giorni è stata molto impegnata con il trasloco, perché si sta trasferendo a Torino. Interrogata sui motivi da Maria De Filippi, Tina ha ironizzato: “Faccio indagini su Gemma Galgani”. Leggiamo di più insieme.

Tina Cipollari torna a Uomini e Donne: ecco il motivo dell’assenza

“Sto facendo un trasloco molto impegnativo”, ha spiegato Tina Cipollari in collegamento video con lo studio di Uomini e Donne. “Ci vorrà ancora qualche giorno”.

Maria De Filippi ha chiesto all’opinionista romana come mai avesse scelto proprio Torino, considerando che Tina ha sempre vissuto nella Capitale. Ma la Cipollari per il momento non ha voluto dare spiegazioni al pubblico sulla sua scelta, ricascando sulla sua classica ironia: “Ho scelto Torino perché sto facendo delle indagini, mi sono trasferita direttamente sul posto”, ha scherzato.

Il riferimento, colto immediatamente dallo studio, è a Gemma Galgani, la dama volto fisso del dating show originaria di Torino con cui Tina non ha mai avuto un forte legame, anzi le due hanno sempre litigato punzecchiandosi a vicenda. Gemma però da marzo dell’anno scorso si è trasferita a Roma. Ci si chiede ora come Tina gestirà la presenza quotidiana negli studi di Uomini e Donne a Roma. Lo scopriremo sicuramente presto.

Ciò che è certo è che sembra escluso che la Cipollari possa aver scelto il capoluogo piemontese per motivi sentimentali, considerando che il suo compagno Vincenzo Ferrara è un ristoratore toscano che lavora a Firenze, ben più vicina alla Capitale che a Torino. Ora ci si chiede che ne sarà della storia d’amore dell’opinionista e Ferrara, che ha già vissuto diversi contraccolpi in passato. Lo scorso anno il compagno aveva smentito ogni ipotesi di crisi tra loro, senza nascondere che la distanza è un problema non da poco: “Io e Tina siamo bene insieme, l’unico problema è la distanza: durante la settimana Tina è fissa a Roma mentre io sono sempre al lavoro nel mio ristorante. Riesce a raggiungermi solo nel fine settimana”.