Perchè Bianca Guaccero è assente a Detto Fatto? L’attrice e conduttrice pugliese, in collegamento da casa, annuncia quando potrebbe tornare.

Perchè Bianca Guaccero è ancora assente nello studio di Detto Fatto? L’attrice e conduttrice pugliese, partecipa alle puntate del programma di Raidue collegandosi da casa e lasciando la conduzione nelle mani dei colleghi-amici Carla Gozzi e Jonathan Kashanian.

Risultata positiva al covid negli scorsi giorni, l’attrice e conduttrice pugliese, non è ancora tornata al suo posto pur non avendo più la febbre. La Guaccero, infatti, tornerà a condurre in studio Detto Fatto solo dopo essersi sottoposta ad un nuovo tampone molecolare di verifica. Il pubblico, dunque, quando potrà rivedere l’artista al suo posto? A svelare quella che potrebbe essere la fatidica data è stata lei stessa durante un collegamento con Jonathan e Carla Gozzi.

Bianca Guaccero assente a Detto Fatto, i messaggi dei fan: “Speriamo di vederti la prossima settimana”

Bianca Guaccero è tornata a collegarsi da casa con lo studio di Detto Fatto per informare il proprio pubblico su come procede la quarantena. Negli scorsi giorni, l’attrice e conduttrice pugliese, aveva svelato le proprie condizioni raccontando a Carla Gozzi e Jonathan di non avere più la febbre, ma di non aver ancora recuperato gusto e olfatto.

Stavolta, invece, ha svelato quando si sottoporrà al nuovo tampone il cui esito deciderà quando potrà tornare a condurre in studio.

“Sto bene. Venerdì farò il tampone molecolare di verifica. Speriamo bene ragazzi. Ho bisogno di tornare lì in studio. Ho bisogno di tornare dal nostro pubblico perchè mi manca troppo”, ha detto la Guaccero.

“Questo vuol dire che lunedì potresti essere dei nostri?”, ha chiesto Jonathan. “Non lo so ragazzi, dipende dal tampone e da quello che mi dirà che vi saprò dire entro la fine della settimana”, è stata la risposta della Guaccero.

“Speriamo di vederti la prossima settimana”, ha scritto una signora. “Daje Bianca, abbiamo bisogno di te”, “Ti aspettiamo“, hanno scritto altri fan.