Maria De Filippi, tutti i retroscena del matrimonio con Maurizio Costanzo

Maria De Filippi si lascia andare al racconto sul giorno del suo matrimonio con Maurizio Costanzo: gli invitati, i regali, le bomboniere che non ci sono state. Ecco cosa ha raccontato. Quasi 30 anni di carriera alle spalle, Maria De Filippi ha negli anni sbaragliato la concorrenza con i suoi programmi televisivi, rivelandosi sempre più la regina della televisione italiana. Non molto spesso Maria si è lasciata andare a dichiarazioni circa il suo matrimonio con Maurizio Costanzo. Ma quelle poche volte che lo ha fatto ha lasciato tutti a bocca aperta, raccontando aneddoti divertenti e irriverenti sulla loro storia d’amore e sul loro matrimonio. Intervistata da Pio e Amedeo a “Felicissima serata”, Maria De Filippi si lascia andare a racconti sul suo matrimonio con Maurizio Costanzo. Su come è stato organizzato dalla A alla Z: bomboniere, inviti, abito da sposa e molto altro. “Raccontaci di quel giorno“, esordisce Amedeo con un tocco di ironia e irriverenza che lo contraddistingue.

Pio invece dice: “Berlusconi c’era? Cosa vi ha regalato a parte Mediaset?, ridendo e scherzando. E poi aggiunge: “ma raccontaci, dacci un’esclusiva: chi vi ha fatto il regalo più bello?” e Maria dice: “sinceramente non ci sono stati regali, servono solo se la persona ne ha bisogno ma se una persona non ha bisogno non sono importanti”.

Maria De Filippi, racconta il matrimonio in esclusiva a Pio e Amedeo

Dopo aver sciolto il ghiaccio, Maria De Filippi si è lasciata andare a commenti più piccanti sulla sua relazione con Maurizio Costanzo. Alla domanda di Pio sulla lingerie lei ha risposto: “Maurizio tutte le sere mi chiede una lingerie diversa, una sera di un colore una sera di un’altra”.

Insomma Maria è riuscita a stare al gioco dei due mattatori pugliesi, rivelando e raccontando qualcosa in più del suo rapporto con il marito Maurizio Costanzo. Nel dettaglio, Maria ha reso noto che per il matrimonio non sono state realizzate bomboniere.

