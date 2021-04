Quanto guadagna Elettra Lamborghini? Cifre da capogiro e un patrimonio assurdo

Elettra Lamborghini è un noto personaggio pubblico, ma anche un’ereditiera. A quanto ammonta il suo patrimonio? Cifre da capogiro.

Elettra Lamborghini è senza dubbio uno dei personaggi più amati ed apprezzati dal pubblico del piccolo schermo e della rete. La sua fama però risale a molto prima che facesse il suo debutto nel mondo della musica o lanciata come personaggio televisivo. In quanto, grazie al nome della sua famiglia, che non ha di certo bisogno di presentazioni, aveva già una fetta di popolarità dalla sua parte.

Sicuramente ha colpito i suoi fedeli sostenitori per il suo carisma e la sua innata simpatia, che le hanno permesso di fare subito breccia nei loro cuori. Lo stesso pubblico però è anche curioso di conoscere quanto possa valere il suo patrimonio. Considerato che fa parte di una delle famiglie più ricche del bel paese e che è uno dei personaggi di punta degli ultimi tempi.

Dare la risposta esatta a questa domanda è davvero difficile, visto che Elettra stessa in più occasioni avrebbe dichiarato di non essere assolutamente a conoscenza di quanto ammonta il suo patrimonio, ma secondo alcune indiscrezioni trapelate in rete è possibile farsi un’idea. Curiosi di sapere a quanto potrebbe ammontare il patrimonio di Elettra Lamborghini?

Il patrimonio di Elettra Lamborghini: cifre da far girare la testa

Ovviamente bisogna prima di tutto considerare che la più famosa delle Lamborghini può contare sia sul patrimonio della sua famiglia ma anche su quello che lei è riuscita a costruire durante il corso di questi anni in cui è riuscita ad emergere nel mondo dello spettacolo. Aggiungendo anche che spesso promuove alcuni brand sul suo profilo Instagram.

LEGGI ANCHE –> Tommaso Zorzi non si trattiene: “Mi sono scese le lacrime”. Parpiglia interviene

Secondo quanto rivelato dal portale de L’Eco della Lombardia, il patrimonio personale di Elettra Lamborghini, che ha stregato tutti durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro, esclusi i vari guadagni tratti dal suo profilo Instagram personale e quanto le ha lasciato, invece, la sua famiglia.

Basti pensare che secondo recenti indiscrezioni in rete, ad ogni puntata dell’Isola dei Famosi di Ilary Blasi percepirebbe un cachet che si aggira intorno ai 20 mila euro.

Para encontrar algo que valga la pena en tu vida , tienes que perderte… esto es lo q hay si me preguntan pues…🙋🏽‍♀️ ogni tanto nella tua vita ti devi perdere per capire cosa vale davvero…. ecco cosa mi sta succedendo se qualcuno si stesse domandando…. pic.twitter.com/ecVBd9zoV6 — Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) April 15, 2021

Quanto guadagna Elettra Lamborghini, in maniera molto superficiale, non è più un mistero, ma basti pensare che nemmeno lei è a conoscenza della cifra esatta di tutto il suo intero patrimonio.