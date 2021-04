Giovedì Look of the Day: stile Sporty Chic!

Il Look of the Day del giovedì avrà uno stile ben preciso. Quale? Lo stile Sporty Chic! Creiamo un look ispirato a questo stile e parliamo di cosa non dovrà mancare in un outfit in perfetto Sporty Chic!

In un epoca in costante cambiamento, in cui le giornate sembrano correre alla velocità della luce, diventa sempre più essenziale ricorrere nei nostri look alla praticità e alla comodità. Per farlo, quindi, ci affidiamo ai capi più comodi che abbiamo nell’armadio: tiriamo fuori leggings, felpe e tute, e ci vestiamo per le nostre giornate interminabili come se dovessimo correre la maratona di New York.

Chi di noi, dopo aver indossato il capo più comodo che abbiamo nell’armadio, non si sia guardata allo specchio e non abbia detto: “non è il massimo, ma almeno sto comoda”!

Ma la domanda che vi pongo è questa: perché non provare ad essere stilose e alla moda senza rinunciare alla comodità? Forse perché pensate che per creare outfit trendy e femminile serva per forza indossare abiti aderenti e tacchi 15?

Qui entra in gioco la nostra rubrica di stile Look of the Day targata CheDonna, che vi aiuterà ad essere alla moda senza rinunciare alle proprie comodità. Volete sapere come? Facile: creando un look in stile Sporty Chic. Basta con i convenevoli: ecco la guida per creare un outfit Sporty Chic!

Guida allo stile Sporty Chic: comodità e moda di paripasso! Cosa non deve mancare in un outfit Sporty Chic!

Come dice il nome stesso, lo stile Sporty Chic è un miscuglio di due stili diversi: quello sportivo e quello chic. I capi che appartengono allo stile sportivo sono per le tute, felpe, leggings, t-shirt e sneakers. Quelli che invece appartengono al mondo dello stile chic sono i cappotti lunghi, le camicie, borse griffate e tacchi.

Quindi, diventa chiaro che dovremo “mescolare” i capi di uno e dell’altro stile per arrivare a creare una via di mezzo. Bisogna però ricordare che non basta prendere un leggings e mettere un tacco per creare un outfit sporty chic perfetto: bisogna fare attenzione a poche, ma fondamentali, regole.

capospalla elegante sopra un look sportivo: se create un outfit molto “comfy“, magari utilizzando una felpa oversize, leggings e sneakers, potete chiudere il tutto con un cappotto lungo o una giacca maschile taglio blazer. Abbinate sempre gli accessori, quindi optate per un cappello baseball (leggi qui i cappelli più trendy della primavera) e una coda bassa molto classy, e poi utilizzate invece una borsa più “elegante“, perché no, anche una borsa da tenere a mano. Sembrerete delle modelle appena uscite da un set fotografico!

pantalone tuta largo : un altro abbinamento semplice ma molto di tendenza è quello che vede protagonista il pantalone tuta a palazzo . Immaginate di utilizzare una canottiera , meglio ancora se un body , il vostro pantalone tuta palazzo, magari griffato e colorato , una sneakers e, come nel look precedente, una giacca blazer . Per rendere il tutto ancora più interessante potreste scegliere il vostro pezzo forte, ossia il pantalone tuta a palazzo, colorato o a fantasia . Tantissime brand di articoli sportivi, come Adidas o Kappa, hanno creato delle linee di pantaloni tuta a palazzo “da passeggio”, che in gergo significa che sono troppo belli per andarci in palestra! Se siete in ritardo per un aperitivo e dopo una giornata massacrante non avete tempo per andarvi a cambiare, ho qui per voi la soluzione: cambiate solo scarpa e borsa ! Toglietevi la sneakers e indossate la vostra décolleté preferita o il vostro sandalo con tacco a spillo. Invece delle valigie che ci portiamo oggi giorno come borse , optate per una più piccola , da portare a mano . Sarete perfette per il vostro aperitivo con le amiche!

: un altro abbinamento semplice ma molto di tendenza è quello che vede protagonista il . Immaginate di utilizzare una , meglio ancora se un , il vostro tuta palazzo, magari griffato e , una e, come nel look precedente, una . Per rendere il tutto ancora più interessante potreste scegliere il vostro pezzo forte, ossia il pantalone tuta a palazzo, o a . Tantissime brand di articoli sportivi, come Adidas o Kappa, hanno creato delle linee di pantaloni tuta a palazzo “da passeggio”, che in gergo significa che sono troppo belli per andarci in palestra! Se siete in per un e dopo una giornata massacrante non avete tempo per andarvi a cambiare, ho qui per voi la soluzione: ! Toglietevi la sneakers e indossate la vostra preferita o il vostro con a spillo. Invece delle valigie che ci portiamo oggi giorno come , optate per una più , da portare a . Sarete perfette per il vostro aperitivo con le amiche! tuta e anfibio: lo so. Se solo qualche anno fa avessimo solo pensato di poter indossare un anfibio sotto una tuta ci saremmo fatte una bella risata. Dato che la moda, invece, è un continuo cambiare e contaminarsi con altri stili, adesso va bene anche l’anfibio sotto la tuta. Hailey Bieber ci mostra in uno dei suoi street-look un outfit in perfetto stile sporty chic con giacca blazer verde fluo, crop top, tuta con polsino, e anfibio colorato abbinato alla giacca. Semplicemente divina.

La stessa Beyoncé, queen della musica pop e R&B, ha creato, in collaborazione con Adidas, una linea che prende il nome di IVY PARK, ossia una collezione sportiva che comprende capi come giacca e pantalone in tessuto della tuta, oppure body che diventano dei veri e propri corset top, da abbinare per l’appunto con tacchi e borsa a mano.

Dopo questa guida di stile siete pronte ad essere femminili e alla moda senza tralasciare comodità e praticità. E come dico sempre, ricordatevi di essere uniche!

Emanuela Cappelli