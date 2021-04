Ignazio Moser bloccato in Messico prima dell’Isola? Lui spiazza con un annuncio clamoroso

Ignazio Moser sarebbe rimasto bloccato in Messico posticipando l’ingresso all’Isola dei Famosi, facendo poi un importante annuncio.

Ignazio Moser, secondo le ultime indiscrezioni trapelate sul web, sarebbe dovuto essere uno dei nuovi concorrenti dell’Isola dei Famosi. Le cose, però, non starebbero proseguendo per il verso giusto. In quanto, secondo quanto ha riportato il portale Fanpage, il fidanzato di Cecilia Rodriguez dovrà ritardare il suo ingresso all’interno del programma poiché sarebbe rimasto bloccato in Messico nel tentativo di raggiungere le Honduras.

L’annuncio del portale ha immediatamente preoccupato i fan di Ignazio, che temono che la sua partecipazione al programma possa presto saltare, ma sarà realmente così? Le ultime indiscrezioni sul web sembrano pensarla in maniera nettamente diversa, ma intanto lui ha rotto il silenzio, facendo un importante annuncio ai suoi fedeli sostenitori.

Isola dei Famosi: Ignazio Moser glissa sull’ingresso e annuncia un nuovo progetto

Ignazio Moser sembrerebbe essere rimasto bloccato in Messico perché avrebbe perso l’aereo che avrebbe dovuto condurlo in Honduras. In quanto il suo ingresso all’Isola dei Famosi sarebbe previsto per il 26 aprile, ma date le sue attuali condizioni sembrerebbe che la sua partecipazione all’interno del reality show di Ilary Blasi sarà costretta a slittare di qualche puntata.

Intanto sul suo profilo Instagram, Ignazio non ha fatto nessun accenno al suo ingresso, molto probabilmente per motivi contrattuali visto che non è ancora stato annunciato in maniera ufficiale dalla produzione, per questo motivo sembrerebbe aver glissato il tutto facendo però un importante annuncio ai suoi fan che riguarda la sfera lavorativa della sua vita.

“È con grande onore ed orgoglio che posso finalmente annunciare di essere entrato a far parte della grande famiglia Cotril” ha annunciato il compagno di Cecilia Rodriguez, che è riuscito a collaborare con uno dei più importanti in brand che in passato ha lavorato anche con sua cognata Belen, che di recente è finita al centro di una nuova polemica che coinvolge anche il piccolo Santiago.

Ovviamente Ignazio Moser all’Isola dei Famosi non è l’unico ingresso previsto in questi giorni. In quanto pare che insieme a lui ci saranno altri 5 concorrenti e questo fa temere che il reality show subirà, proprio come il Grande Fratello Vip, un allungamento, considerato che i naufraghi eliminati sono davvero pochi rispetto al numero delle puntate e che ne devono entrare ancora altri 6.

A questo punto non ci resta che attendere conferme ufficiali, sia per l’allungamento dell’Isola dei Famosi che per l’ingresso di Ignazio considerata la disavventura tutta messicana, e vedremo cosa ne penserà il pubblico sovrano.