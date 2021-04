Come vestirsi e quali accessori scegliere per esaltare un collo lungo: ecco i consigli utili per valorizzarlo al meglio

Anche se il collo lungo è sinonimo di bellezza non sempre viene valorizzato al meglio: ecco come vestirsi e gli accessori giusti per esaltarlo al meglio.

Non tutte le donne hanno le stesse caratteristiche fisiche: c’è che ha un fisico a mela, chi a pera, chi a triangolo rovesciato, chi a rettangolo e infine a clessidra. Oltre alla forma del corpo però variano di donna in donna anche altre parti del corpo.

Pensiamo a chi ha le gambe corte o al contrario lunghe, ma la lista potrebbe continuare ancora. Tra le caratteristiche che generalmente vengono considerate come pregi c’è quella di avere il collo lungo.

Non è un caso che si dica “avere il collo come un cigno”, e che nell’immaginario sia emblema di eleganza, fascino e grazia. Insomma una vera e propria arma di seduzione al pari di gambe o decolleté. Ma come possiamo valorizzare qualcosa che già di per sé è bello? Ecco le dritte per vestirsi e gli accessori per esaltarlo al meglio.

Come vestirsi e gli accessori giusti per valorizzare il collo lungo

Che il collo lungo sia sinonimo di bellezza ed eleganza si sa. E non è un caso che gran parte delle modelle sfoggino colli lunghi e sinuosi come cigni. Un esempio di eleganza e portamento che però deve anche essere valorizzato al meglio.

Pensiamo a donne del calibro di Audrey Hepburn o Grace Kelly, che vantavano colli di tutto rispetto ma per tornare ai giorni nostri tanti sono gli esempi che possiamo osservare. Qualche nome? Cara Delevigne, Anne Hathaway, per restare in Italia citiamo Cristiana Capotondi.

E se il collo lungo in linea di massima è considerato un pregio dall’altro lato se abbinato a un viso allungato, magari a dei capelli lisci e un busto particolarmente magro e esile talvolta può mettere in difficoltà.

Ecco allora come vestirsi e quali accessori prediligere se abbiamo il collo lungo.

1) Maglie a collo alto: d’inverno potremo sbizzarrirci con le maglie a collo alto, i lupetti e i dolcevita che valorizzano subito questa caratteristica fisica.

2) Scollo ad anello: anche questa tipologia di scollatura dona al collo lungo e tende a metterlo in evidenza.

3) T-shirt: la classica tee è perfetta con il collo lungo. Scopri anche come indossare quella bianca.

4) Camicia con colletto: anche questo tipo di indumento è perfetto con il collo lungo.

5) Scollo a cuore: via libera a vestitini con la scollatura a forma di cuore. Con il collo lungo sono perfetti.

E ora scopriamo gli accessori che meglio valorizzano il collo da cigno.

1) Foulard: sciarpe e foulard sono perfetti entrambi. Sia che si voglia indossare la maxi-sciarpona d’inverno, che la pashmina in estate nessun problema.

2) Collane corte: sono più indicate per spezzare la lunghezza. Qui puoi leggere anche quali sono le collane più adatte in base al collo.

3) Orecchini di medie dimensioni: non troppo lunghi ma nemmeno eccessivamente piccoli. Un orecchino di medie dimensioni si sposa bene con il collo lungo.

Abbiamo visto come vestirsi con il collo lungo sia abbastanza semplice, anche perché è una caratteristica del corpo che tende a rendere elegante qualsiasi figura.

Da evitare però gli scolli a V particolarmente allungati, l’effetto ottico sarebbe infatti davvero esagerato.