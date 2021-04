Stefano De Martino, la confessione inaspettata sull’amore ad Amici

Stefano De Martino commenta un’esibizione al serale di Amici 2021 e si lascia andare ad una confessione sull’amore.

La scuola di Amici è una seconda casa per Stefano De Martino. Dopo essere stato un allievo e un ballerino professionista, Stefano è stato anche conduttore del daytime e, per l’edizione 2021, Maria De Filippi l’ha voluto come giudice del serale accanto ad Emanuele Filiberto e a Stash.

Nel suo ruolo di giudice, spesso, il conduttore napoletano si lascia andare ad importanti riflessioni come quella che ha fatto sull’amore durante la quinta puntata quando si è ritrovato a dover giudicare la sfida tra Deddy e Samuele.

Stefano De Martino: “Sto capendo la differenza tra amore e innamoramento”

Ufficialmente single dopo la fine del matrimonio con Belen Rodriguez che sta aspettando la piccola Luna Marie, frutto del suo amore con Antonino Spinalbese con cui si è concessa un viaggio alle Maldive scatenando le polemiche, Stefano De Martino ha fatto un’inaspettata confessione sull’amore durante la quinta puntata del serale di Amici 2021, sotto lo sguardo attendo di Maria De Filippi.

Tutto è accaduto quando ha dovuto giudicare l’esibizione di Deddy che ha interpretato Per due che come noi di Brunori Sas, una canzone difficile per un ragazzo che non ha ancora avuto esperienze importanti con l’amore.

“È difficile giudicare perché Deddy si è confrontato con un brano forse più grande di lui. Perché Brunori Sas parla di un amore maturo, una coppia che da 20 anni si dice sì, una coppia che non deve confondere più l’amore e l’innamoramento che non è più tempo e sono sicuro che ci vorranno un po’ di anni per capire la differenza per te. Io ci ho messo un sacco”, ha detto Stefano durante il serale di Amici 2021 che ha regalato altre emozioni con l’esibizione di Olivia, la figlia di Veronica Peparini.

LEGGI ANCHE—>Francesca Tocca fa impazzire tutti ad Amici: le parole di Raimondo Todaro

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino)

“L’hai capita?”, ha così chiesto Maria De Filippi. “Sto cercando di capirlo”, è stata la risposta di Stefano che, poi, tornando a Deddy, ha aggiunto: “Perché proprio per questo penso sia stata una sfida difficile per te: tirare fuori qualcosa anche se non hai esperienza di vita. Devi pescare nelle tue piccole esperienze per cercare di essere credibile e quindi comunque hai fatto un bel lavoro”.