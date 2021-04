Toast vegani di patate salati, per una cena veloce e sana

Esiste un’alternativa vegana ai classici toast e non abbiamo nemmeno bisogno del pane, proviamo a preparare i toast vegani di patate salati, sarà una sorpresa

La cucina vegana offre spunti interessantissimi anche a chi non coltiva quel tipo di filosofia alimentare, perché basta un po’ di fantasia per sostituire gli ingredienti classici? Se non ci credete, ve lo dimostriamo con i toast vegani di patate salati, ideali per una colazione o una cena completa.

Tutto parte dall’idea di idea sostituire il classico pane in cassetta o pena de tramezzino con delle fette di patata dolce, cotte direttamente nel tostapane e farcite a seconda dei gusti.

Un’idea ve la diamo nella ricetta, ma in realtà potete usare quello che volete. Ad esempio frullate dei pomodori secchi sott’olio e spalmateli aggiungendo zucchine grigliate e un paio di fette di vegan formaggio. Oppure hummus di ceci, melanzane grigliate, prezzemolo e un po’ di peperoncino.

Toast vegani di patate, c’è anche la versione dolce

Ma i toast vegani di patate possono anche essere preparati dolci? Assolutamente sì, il principio e la preparazione è la stessa, cambia soltanto la farcitura.

Ingredienti

1 patata dolce grande

1 scatola di ceci

2 zucchine

1/2 limone

prezzemolo q.b.

timo q.b.

aceto balsamico q.b.

olio extravergine d’oliva q.b.

sale q.b.

pepe q.b.

Preparazione:

Partite dai toast di patate. Sciacquate le patate dolci e poi sbucciatele. Quindi con un coltello ben affilato tagliatele a fette spesse circa 5 millimetri, passandole poi nel tostapane alla massima potenza per 5 minuti o almeno fino a quando saranno dorate esternamente. A quel punto toglietele e tenetele da parte.

Adesso passiamo al ripieno dei toast. Scolate e frullate in un mixer i ceci insieme al succo del mezzo limone, al sale, al pepe e qualche foglia di timo, aggiungendo anche 3-4 cucchiai di acqua e un filo d’olio.

Quando il il composto diventa una crema densa e omogenea versatelo in una ciotola e lasciatelo riposare in frigorifero. Per completare le ricette mancano ancora le zucchine. Pulitele e tagliatele nel senso della lunghezza e grigliatele.

Infine la composizione dei toast vegani di patate Spalmate sulla base dei toast la crema di ceci, aggiungete le zucchine grigliate, qualche goccia di crema di aceto balsamico e regolate di sale e di pepe. Infine un filo d’olio e decorate con qualche fogliolina di prezzemolo tritato.