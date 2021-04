Mara Venier apre la puntata di Domenica In con una triste notizia annunciando la morte di Carmela, una sua collaboratrice storica.

Mara Venier ha aperto la puntata di Domenica In annunciando la morte di Carmela, una signora che lavorava a Domenica In e che l’ha accompagnata in tutte le sue trasmissioni. La conduttrice non ha nascosto il dolore condividendo con il suo pubblico la triste notizia.

“Non so da che parte cominciare“, ha esordito così la Venier aprendo la puntata odierna di Domenica In. “Oggi questo studio è infinitamente triste, siamo tutti molto tristi perchè una nostra collega, un’amica, una persona alla quale noi volevamo davvero molto bene. Sto parlando di Carmela, la mia Carmela che in questi giorni è venuta a mancare per il covid“, ha aggiunto la conduttrice.

Mara Venier ricorda Carmela a Domenica In: “Era la più brava”

E’ una domenica triste per Mara Venier e tutta la squadra di Domenica In che, prima di dare il via alla nuova puntata della trasmissione, ha salutato Carmela. “Carmela aveva poco più di 50 anni. Abbiamo sperato fino alla fine che ce la potesse fare e invece non ce l’ha fatta”, ha aggiunto ancora la conduttrice non nascondendo il grande dolore che sta provando.

“Carmela non era solo la gobbista di Mara Venier, come si è detto in questi giorni. Carmela per me era molto di più“, ha aggiunto con la voce rotta dal pianto. “Era il mio punto di riferimento, l’ho avuta con me in tutte le mie trasmissioni. Capiva al volo cosa mi servisse. Carmela era la più brava, una persona meravigliosa, disponibile, buona, gentile con tutti. L’ho avuta con me per 30 anni, l’ho avuta davanti a me per 30 anni. I suoi occhi saranno sempre davanti a me”, ha aggiunto ancora la conduttrice.

“Aveva incontrato Fabrizio nella mia prima edizione di Domenica In. Era nato un grandissimo amore dal quale sono nati i figli. Volevo ricordarla così e volevo abbracciare Fabrizio e dirgli che lo aspettiamo perchè anche lui, purtroppo, ha preso il covid. Ciao Carmela, ti vogliamo bene. Siamo tutti affranti e disperati”, ha concluso.