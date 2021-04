Belen Rodriguez in vacanza con il fidanzato Antonino Spinalbese. Scoppia la polemica sul web: “Vergognoso, le regole solo per i poveri”.

Scoppia la polemica intorno a Belen Rodriguez che, su Instagram, ha pubblicato alcune foto del posto in cui ha scelto di rilassarsi insieme al fidanzato Antonino Spinalbese. Dopo aver pubblicato alcune storie con cui annunciava di essere in viaggio, la showgirl argentina ha pubblicato la foto di una piscina con un ombrellone e il mare in lontananza.

Una foto che, diversamente dalle altre pubblicate dalla showgirl argentina, ha ricevuto meno like. I commenti, però, sono tantissimi e tra questi ci sono quelli di molti utenti che non nascondono il proprio malumore di fronte all’immagine.

Il web contro Belen Rodriguez e antonino Spinalbese in vacanza: “Le regole valgono solo per i poveri come noi”

La foto che ha scatenato la rabbia dei followers di Belen Rodriguez è quella che vedete qui in alto. “Le regole valgono solo per i poveri come noi”, scrive una signora furiosa. E un’altra aggiunge: “Alla faccia della pandemia mondiale! Fare questo viaggio più in là no? Vergognoso”. Ma i commenti di questo genere non si fermano qui. “Potresti fare questo viaggio senza postare foto. Almeno per il rispetto di noi poveri comuni mortali”, scrive qualcun altro.

Non mancano, però, coloro che difendono la scelta di Belen. “Brava, hai fatto bene. Se potessi lo farei anch’io”, commenta una signora. E ancora: “Brava hai fatto benissimo!!! Chi giudica lo fa’ per invidia. Goditi la tua vacanza”, “L’invidia distrugge il mondo”, “Fai bene, partirei anch’io subito”.

E tra i tanti commenti è spuntato anche quello d Sabrina Ferilli. “Perchè non hai portato anche me?”.

Dopo aver festeggiato in famiglia l’ottavo compleanno del figlio Santiago, dunque, Belen si è concessa una vacanza alle Maldive con il compagno Antonino Spinalbese di cui è sempre più innamorata. In attesa di conoscere la loro piccola Luna Marì che nascerà tra pochi mesi, la coppia si gode la vacanza a due.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonino Spinalbese (@antonspin_)

Antonino Spinalbese, a sua volta, non vede l’ora di conoscere la sua Luna che lo renderà padre per la prima volta e di cui, nelle scorse settimane, sul suo profilo social, ha pubblicato la prima ecografia, esattamente come ha fatto Belen, come potete vedere qui in alto.