Un make up sui i toni della terra, intenso ma naturale, luminoso ma sobrio: è il trucco di Giulia Salemi, impara con noi come replicarlo.

Per essere grintose e sfoggiare un look intenso e di grande impatto non servono chili di matita nera, rossetto rosso e ombretti multicolor: i colori della terra, quelli naturali per eccellenza, possono bastare e e oggi noi ne abbiamo la prova.

Guardate il trucco di Giulia Salemi qua sopra, un look giocato su i toni del marrone ma semplicemente vincente.

Se cercate allora un make up d’impatto ma non eccessivo eccovi servite: oggi scopriamo come replicarlo insieme.

Copia il trucco di Giulia Salemi per un make up naturale

Per replicare il make up di oggi ci occorrerà una bella palette occhi sui toni del marrone e il giusto rossetto nude. A tal proposito noi consigliamo la Urban Decay Naked Reloaded Palette (51 euro circa) e i rossetti soft touch di Nabla Cosmetics (13,90 euro): di questi ultimi noi suggeriamo la tonalità Lust ma, come sempre accade per i rossetti nude, sarà bene che ciascuna valuti la sfumatura in base al proprio incarnato.

Come procedere però nella realizzazione del make up? Scopriamolo insieme step by step.

Iniziamo ovviamente dalla base che qui si presenta molto ben strutturata. Un buon correttore e un fondotinta rigorosamente effetto mat saranno indispensabili: a tal proposito potrete consultare la nostra top 5 dei fondotinta coprenti per pelli grasse e scegliere il prodotto che più vi aggraderà.

Infine fissiamo tutto con una buona cipria, anch’essa a prova di lucidità, e completiamo la base con un deciso tocco di terra e, se piace, anche qualche sprazzo di illuminante posto in punti strategici. Per sapere come fare al meglio il contouring clicca su Makeup facile: come realizzare un contouring perfetto.

Ora che la base è pronta possiamo occuparci degli occhi. Quello che dovremo andare a realizzare è un trucco sfumato e dall’effetto profondamente allungato. Iniziamo allora stendendo una tonalità chiara su tutta la palpebra mobile e andando poi a sfumare un colore marrone aranciato nella piega dell’occhio e sull’angolo esterno. Quest’ultima zona andrà poi rafforzata con un tono più scuro che stenderemo anche all’attaccatura delle ciglia per donare intensità al trucco. Infine una sfumatura più chiara e anche shimmer andrà a illuminare occhio dall’angolo interno verso il centro della palpebra mobile. Completano il trucco occhi ciglia finte, mascara e sopracciglia molto ben definite.

LEGGI ANCHE –> Ecco come copiare il look “street style” di Giulia Salemi con i nostri consigli

Ultimo tocco le labbra. Andiamo ad applicare una matita leggermente più scura del ressetto che sfumeremo poi verso il centro. Applichiamo anche il rossetto e un tocco di gloss sulla parte centrale: il gioco di gloss e matita donerà alle labbra un effetto volumizzante istantaneo.

Così il trucco è completo: un look grintoso, raffinato e non troppo appariscente proprio come Giulia Salemi ci ha insegnato.