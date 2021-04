Andreas Muller dedica delle bellissime parole alla piccola Olivia, la figlia di Veronica Peparini che ha incantato tutti ballando ad Amici.

Andreas Muller pubblica una bellissima dedica alla piccola Olivia, la figlia della compagna Veronica Peparini, ed emoziona tutti. Uno dei momenti più belli della quinta puntata del serale di Amici 2021 è stato quello che ha visto protagonista, sul palco, proprio Olivia che ha ballato una coreografia realizzata da mamma Veronica.

Un’esibizione che ha commosso non solo la Peparini, ma anche tutti i presenti in studio, in primis Stash e Stefano De Martino che, da papà, hanno immaginato i loro figli al posto della piccola Olivia. Ad osservare tutto da dietro le quinte c’era proprio Andreas che, al termine dell’esibizione, sul proprio profilo Instagram, ha dedicato alla piccola Olivia delle poche, ma toccanti parole.

Andreas Muller e la dedica alla figlia di Veronica Peparini: “Sei stata una vera ballerina, brava piccolina”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andreas (@muller_andreas)

Andreas Muller ha conquistato non solo il cuore di Veronica Peparini, ma anche quello dei figli della compagna. Tra il ballerino e la piccola Olivia c’è un rapporto speciale come dimostrano le foto qui in alto pubblicate sui social dallo stesso Andreas.

“Brava piccolina. Aveva la tachicardia fino a l’ultimo secondo, ma è stata una vera ballerina.

Tutti in lacrime”, ha scritto Muller dopo la splendida esibizione di Olivia insieme a Giulia Stabile.



Anche in occasione del compleanno della bambina, Andreas aveva pubblicato una serie di foto per farle gli auguri.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andreas (@muller_andreas)

“Io e lei bisticciamo più di Sandra e Raimondo, ma ci amiamo. Auguri piccolina”, ha scritto sotto il post che vedete qui in alto.



Anche mamma Veronica, però, oltre ad essersi commossa mentre vedeva la piccola Olivia ballare sicura sul palco del serale di Amici, sul proprio profilo Instagram, ha condiviso una foto della piccola dichiarandole tutto il suo orgoglio.

LEGGI ANCHE—>Sangiovanni, dedica a Giulia Stabile ad Amici 2021: “Sei il miracolo d’amore”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Peparini (@veronicapeparini)

“La parte più bella di me”, ha scritto la Peparini.