Peli incarniti post depilazione? Prova l’eccezionale scrub fai da te per una pelle liscia e vellutata!

La primavera inaugura anche la stagione della depilazione che spesso causa la problematica dei peli incarniti. Scopriamo un eccezionale e semplice scrub fai da te per ritrovare una pelle liscia e vellutata in modo semplice ed economico.

La depilazione delle gambe o altre parti del corpo, regala immediatamente una pelle vellutata ma allo stesso tempo stressa l’epidermide in modo importante causando a volte la fastidiosa problematica dei peli incarniti. Questo può accadere sia per la depilazione con rasoio o lametta che per la ceretta o per gli epilatori elettrici.

Mantenere la pelle molto idratata soprattutto con l’utilizzo di oli vegetali come quello di mandorle dolci o di jojoba, sarà molto importante e uno step fondamentale dopo la depilazione, ma per preparare la pelle all’estirpazione dei peli superflui in particolare tra una depilazione e l’altra, il trattamento più efficace per eliminare e prevenire i peli incarniti è lo scrub.

Peli incarniti: come prevenirli ed eliminarli con lo scrub

Lo scrub è un trattamento esfoliante che si presta in modo davvero efficace al trattamento della pelle pre e post depilazione con l’obiettivo di ridurre, prevenire ed eliminare la problematica dei peli incarniti.

Uno scrub è un prodotto di bellezza formulato con una base oleosa o cremosa addizionata di micro granuli che hanno l’obiettivo di eliminare le cellule morte e nel caso dei peli incarniti, aprire il bulbo pilifero occluso e far fuoriuscire il pelo che potrà poi essere eliminato con l’utilizzo di una semplice pinzetta estetica.

L’utilizzo abituale dello scrub sotto la doccia, potrà davvero prevenire la comparsa dei peli incarniti e regalare delle gambe lisce e vellutate da mostrare durante la bella stagione. Un altro segreto per avere sempre una pelle liscia, vellutata e perfettamente idratata, sarà quella di massaggiare un olio vegetale sulla pelle ancora bagnata dopo la doccia per poi tamponarla delicatamente con un telo di spugna. Un trattamento veloce e perfetto per tutte le pigre che non amano applicare la crema corpo ogni giorno.

->>LEGGI ANCHE: Pelle | oli vegetali ed essenziali per l’estate

Come preparare uno scrub casalingo per i peli incarniti

Scopriamo come preparare questo miracoloso scrub per eliminare i peli incarniti che potrà essere preparato in casa con ingredienti alla portata di tutti e reperibili facilmente in qualsiasi supermercato. Un eccezionale trattamento di bellezza economico da provare assolutamente!