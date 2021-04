Se hai preso qualche chilo di troppo e non riesci a dimagrire, segui i consigli su come perdere peso un chilo a settimana.

Capita a tutte di aumentare il proprio peso corporeo, talvolta accade quando si concedono troppi sgarri che possono a lungo andare far spostare l’ago della bilancia troppo a destra. Ma molte donne sentono proprio la necessità di perdere peso quando si è in procinti della bella stagione, così da sfoggiare una forma fisica perfetta. Se dopo essersi pesati sulla bilancia, ci si rende conto che il peso è aumentato, ma per fortuna non di troppo, allora non vi resta che perdere peso. Noi di CheDonna.it vi diamo qualche piccolo consiglio su come perdere qualche chilo a settimana.

Come perdere un chilo a settimana: consigli da seguire

Sicuramente il primo passo da fare prima di decidersi di mettersi a dieta è parlarne con il dietista o nutrizionista, evitando di seguire diete consigliate da persone poco esperte o per passa parola. Inoltre se si decide di intraprendere una dieta fai da te, è importante sapere che si possono commettere errori, scopri quali.

Noi vi lasciamo qualche piccolo consiglio su come perdere peso. Sicuramente non bisogna mai andare di fretta quando si vuole perdere peso, non bisognerebbe perdere più di un chilo a settimana. In questo modo il corpo non ne risentirebbe tanto. Si sa che quando si deve dimagrire cambia il rapporto tra massa grassa e massa magra, che è inutile negarlo che possa avvenire in un lasso di tempo breve.

Se si perdono troppi chili in pochissimo tempo non si possono riprendere facilmente ma si rischia di stressarsi tanto soprattutto se i non si riesce a raggiungere gli obiettivi prefissati. Ecco alcuni consigli per perdere un chilo a settimana.

Sicuramente seguire una dieta mirata, rinunciando a cibi poco salutari, ma puntando su quelli che aumentano il senso di sazietà. Quindi se siete abituati a mangiare tanto, limitate le porzioni , ma non rinunciate a nessun pasto, che devono essere 5 durante il giorno. Limitate invece cibi ricchi in grassi e zuccheri, non solo riducete se non eliminate dalla dieta alimenti fritti e non eccedete con i condimenti.

Ricordate che se vi concedete spesso degli sgarri cadendo nella tentazione di cibi poco salutari ed eccessivamente calorici rischiate di aver fatto fino a quel punto un lavoro invano. Inoltre durante il giorno dovete bere è importante idratarsi, si devono bere almeno 2 litri di acqua al giorno. Il segreto più grande è gustarsi il pasto e mangiare lentamente, gustandosi non solo il pasto, ma si eviterà di mangiare di più. Se avete l’abitudine di consumare il cibo guardando la tv, fate attenzione, perchè potrebbe spingervi a mangiare tanto, più del dovuto.

Alla dieta va associata una regolare attività fisica, che non solo aiuta a tonificare e farvi perdere peso, ma mantiene attivo il metabolismo. Ma se non avete il tempo di svolgere una regolare attività fisica in palestra non vi resta che dedicarvi ad una passeggiata giornaliera. Bastano anche soli 30 minuti. Non rinunciate mai al riposo notturno che deve essere almeno di 6-8 ore così brucerete meglio le calorie nel corso della giornata successiva.

Questo può essere di aiuto per perdere un chilo a settimana, ma parlatene sempre con il medico, che stilerà una dieta mirata. Ecco qualche consiglio su un menù per perdere peso.