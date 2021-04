Abbiamo testato per voi uno dei prodotti più iconici di Fenty Beauty, marchio firmato Rihanna: il blush in stick Match Stix Shimmer Skinstick ci sarà piaciuto?

auguriamo oggi insieme il nuovissimo format di recensioni firmato CheDonna.it.

Lo abbiamo chiamato Text Me, un gioco di parole tra “test me” (provalo) e “text me” (scrivimi) poiché quello he speriamo di realizzare è un serie di video in cui noi proveremo svariati prodotti e voi potrete scriverci le vostre richieste, suggerimenti, domande, osservazioni e tutto ciò che più vi aggraderà, creando così uno cambio divertente e creativo tra noi della redazione e voi lettori.

Iniziamo oggi da un prodotto super iconico: il blush in stick di Fenty Beauty, Match Stix Shimmer Skinstick. Noi lo abbiamo provato nella tonalità Yacht Life. Scopriamo insieme come è andata!

Text me: abbiamo provato per voi il blush Fenty Beauty

Il nostro format prevede si applicare il prodotto la mattina e scoprire poi insieme come si comporta lungo l’intera giornata, tra mascherine, pranzi, ore di lavoro e ogni altra necessità che quel singolo giorno possa comportare.

Iniziamo con il dire che il blush ha un costo di 24,50 euro, non certo super contenuto ma con Rihanna non si bada a spese e, in più, avendo oramai con noi il blush da diverso tempo, possiamo garantire che ha una longevità più che notevole, una sorta di stick senza fine.

LEGGI ANCHE –> I mascara che non colano mai: top 5 mascara waterproof ma quale sarà il migliore

Ma la domanda naturalmente rimane: questo blush durerà tutta la giornata, evidenzierà le imperfezioni della pelle, si manterrà luminoso e omogeneo?

Del resto da un prodotto come questo è tutto ciò che vogliamo: un effetto luminoso e “in salute” che però possa perdurare lungo l’intera giornata, rimanendo quanto più possibile invariato ma, soprattutto, senza trasformarsi in una sorta di “arma a doppio taglio”. Sarà riuscito in tutto ciò il nostro Match Stix Shimmer Skinstick by Fenty Beauty?

Per rispondere ecco qua sotto il video che abbiamo realizzato e che potete trovare sul nostro profilo Instagram come ogni altro contributo fotografico o video da noi realizzato.