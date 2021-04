Scopri i 5 migliori mascara waterproof attualmente in commercio, i loro prezzi, dove comprarli ma, soprattutto, quale sarà il migliore tra i migliori.

E’ vero, quando poi si tratta di struccarsi ci vuole tanta ma veramente tanta pazienza. Quanto è bello però indossare il nostro mascara sicure che non colerà mai lungo l’intera giornata? Una garanzia che solo i mascara waterproof sanno darci e che noi siamo ben contente di pagare anche al caro prezzo di qualche minuto extra da dedicare al demaquillage, magari sfruttando i consigli che vi avevamo fornito per struccare il mascara e l’eye liner waterproof senza stressare occhi e ciglia.

Importante però, come sempre, non è solo individuare il prodotto giusto ma anche saper poi scegliere quello migliore tra le varia proposte del mondo del beauty. Ogni marchio ha infatti oramai i suoi mascara waterproof ma quali sono quelli veramente validi?

Noi abbiamo selezionato cinque prodotti, quelli più famosi e, a nostro parere, anche più performanti attualmente in commercio. Tra questi abbiamo eletto il nostro re dei mascara waterproof, quello che, sempre secondo nostra personalissima opinione, fornisce le migliori prestazioni.

Scopriamo allora insieme tutti i dettagli di questi 5 mascara e poi il nostro vincitore.

Top 5 mascara waterproof che non colano mai

Inutile dire che il mondo dei mascara waterproof è quantomai popoloso, un vero e proprio mare magnum tra cui non è stato facile selezionare solo cinque nomi. Abbiamo scelto quelli più popolari e, generalmente, più apprezzati dal pubblico. Eccoli descritti uno per uno per tutte voi:

VAMP! MASCARA WATERPROOF (16,50 euro) – Iniziamo dal più low cost di questa top 5, il cugino “a prova di acqua” dell’iconico e amatissimo mascara Pupa. Se già l’applicazione e la resa del Pupa Vamp! vi aveva stregate non potrete che innamorarvi di questa variante, performante come il primo con l’aggiunta di una durata super longeva e a prova di lacrima.

BENEFIT COSMETICS THEY’RE REAL! MASCARA (29,90 euro) – Il mascara più celebre del marchio è anche long lasting. Perfetto per chi ama avere ciglia ben separate e definite ma anche lunghe, incurvate e nerissime. La durata è h24 e senza dubbio non deluderà anche le più esigenti, eccezione fatta solo per chi desidera l’effetto ciglia finte: qui si punta più a un “naturale rinforzato”.

TOO FACED BETTER THAN SEX WATERPROOF (27,90 euro) – Il mascara più iconico di sempre cambia colore della confezione e diventa waterproof. Peccato che non tutte le innamorate dell’originale siano rimaste stregate dalla sua variante a prova di acqua, giudicata a volte non altrettanto performante.

LANCOME HYPNOSE DRAMA WATERPROOF (39,90 euro) – Il mascara più celebre di Lancôme è proprio un mascara waterproof. La forma sinuosa della confezione e uno scovolino di precisione hanno reso celebre questo mascara che certo non vanta un prezzo low cost ma che promette risultati assolutamente longevi.

CLINIQUE HIGH IMPACT WATERPROOF MASCARA (25,90 euro) – Se cercate il mascara eterno pare esser proprio lui. La sua durata è di quelle incrollabile, capace di non arsi spaventare nemmeno da docce o tuffi in piscina. Definisce bene le ciglia anche se l’effetto wow è più nella durata che in uno sguardo drammatico.

Cinque prodotti dunque più che validi, ma quale avrà rubato il nostro cuore? La corona di re dei mascara waterproof va a nostro parere a They’re real!, il mascara Benefit capace di unire alla lunga durante anche una resa intensa, elegante e ad alta definizione. Il connubio perfetto: provare per credere!