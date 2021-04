Sabato Look of the Day: total denim con Francesca Ferragni!

Per il Look of the Day del sabato prenderemo ispirazione da un outfit molto basic ma super trendy. Stiamo parlando della jumpsuit total denim indossata con leggerezza e spontaneità da Francesca Ferragni! Diamo il via alla guida di stile !

Per questo Look of the Day del sabato prenderemo ispirazione da un outfit indossato dalla bellissima Francesca Ferragni. Il suo, oltre ad essere super di tendenza, è un outfit molto versatile e adatto a questa stagione. Modificando scarpe e accessori è possibile ricreare tanti stili diversi, utilizzando lo stesso capo, ossia la tuta in denim.

Proviamo a creare insieme alcuni abbinamenti ! Siete pronte?

Look of the Day del sabato. Ispirazione Francesca Ferragni in jumpsuit total denim! Ricreiamo lo stile utilizzando uno dei capi must-have della primavera 2021: la tuta denim!

Il Look of the Day del sabato sarà ispirato ad uno street-look di Francesca Ferragni, che in uni dei suoi post indossa come capo principale una jumpsuit, o più comunemente tuta, completamente in denim. Il suo look è molto casual, poiché abbina il tutto ad una sneakers bianca e un crop top bianco, che si intravede grazie ai bottoni superiori lasciati aperti.

Bisogna sapere che la tuta in denim, è uno dei capi più versatili che possiamo trovare in commercio: va bene per tutte le stagioni, e cambiando le scarpe o gli accessori, avremo modo di creare tantissimi stili diversi. Allora vediamo insieme come creare diversi stili partendo proprio dalla jumpsuit in denim!

stile casual : come abbiamo visto per l’abbinamento di Francesca Ferragni, si può creare uno stile casual abbinando sotto alla tuta di jeans una t-shirt molto semplice, e ai piedi una sneakers . Il look sembrerà completo e sofisticato , ma adatto per tutti i giorni

jumpsuit by night: per un'uscita serale, o una cena romantica, la tuta denim può regalarci molte gioie. Optate per una tuta aderente; esistono in commercio anche dei lavaggi più scuri, che rendono il capo più elegante. Abbinate il tutto con una decolleté, magari color nude, in modo da slanciare ancora di più la figura, e la vostra giacca di pelle preferita. Con questo look sarete irresistibili!

E anche per questa settimana si conclude qui la rubrica Look of the Day. Sperimentate i vostri outfit preferiti e ricordatevi: divertitevi a creare i vostri look, fate che raccontino qualcosa di voi, e siate uniche, Sempre!