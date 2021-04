Isola dei Famosi, è guerra tra Antonella Elia e Valentina Persia: “Sciacquetta”

All’Isola dei Famosi i colpi di scena non mancano mai. Antonella Elia ha stroncato la concorrente di punta di quest’anno, Valentina Persia.

L’Isola dei Famosi sta entrando nel vivo di quest’edizione, la prima condotta da Ilary Blasi, e i colpi di scena non sembrano di certo mancare. Il tutto riguarda non solo i concorrenti di quest’anno, che hanno iniziato a formare i primi sotto gruppi, ma anche gli ex naufraghi che sui social commentano quanto sta avvenendo in Honduras.

E’ il caso di Antonella Elia che, reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip, prima nel ruolo di concorrente e poi in quello di opinionista, si è divertita a commentare quanto succede durante il corso di questi giorni nel reality show targato canale 5. L’opinionista, senza peli sulla lingua, anche questa volta non le ha mandate a dire, stroncando la concorrente Valentina Persia, che durante il corso nelle precedenti giorni ha avuto una discussione con Fariba, la mamma di Giulia Salemi.

Antonella Elia ha stroncato Valentina Persia all’Isola dei Famosi, definendola una vera e propria sciacquetta.

Antonella Elia un fiume in piena contro Valentina Persia all’Isola dei Famosi

Antonella Elia non ha visto di buon occhio che tutti i concorrenti si sono schierati contro Fariba Tehrani. Né tanto meno l’atteggiamento assunto da Valentina Persia, che durante il corso di queste puntate ha più volte manifestato di non apprezzare i modi di fare della sua compagna di viaggio, giudicandoli falsi.

“Sentite, io Valentina Persia non la sopporto proprio, a me é molto più simpatica Fariba” ha esordito Antonella sul suo profilo Instagram, che durante il corso dell’avventura al GF Vip aveva sostenuto la figlia Giulia Salemi nella sua storia d’amore con l’ex velino moro di Striscia La Notizia Pierpaolo Pretelli. “Davvero credo che la mamma di Giulia sia top“ ha aggiunto per poi rincarare la dose sul suo profilo Twitter: “Valentina Persia completamente fuori No vabbè ma ‘sta sciacquetta? . No vabbè” ha concluso.

Valentina non ha conquistato il cuore di Antonella, che batte tutto per mamma Salemi, e le sue parole hanno avuto un certo consenso da parte del popolo della rete, che l’hanno giudicata come la migliore opinionista tv degli ultimi tempi. Insomma, gli utenti della rete non hanno dubbi: rivogliono la Elia sul piccolo schermo e nel ruolo di opinionista. Anche se i suoi commenti, spesso taglienti, hanno indignato e non poco alcuni telespettatori.

Valentina Persia all’Isola dei Famosi avrà modo di far ricredere Antonella Elia sul suo conto? Staremo a vedere come si evolveranno le cose durante il corso di queste puntate.