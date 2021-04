Come scegliere il rossetto giusto per ogni tipologia di labbra

Il rossetto è uno dei prodotti di makeup più amato ed utilizzato. Scopriamo come scegliere quello giusto in base alla tipologia di labbra.

Ogni donna ha il suo rossetto preferito, quello che si tiene sempre in borsetta e che la fa sentire sicura di se e dispensatrice di sorrisi magnetici, ma non tutte le donne scelgono il rossetto più adatto al proprio tipo di labbra, perché la scelta del rossetto si basa sempre su due caratteristiche, il colore e la formulazione.

Il rossetto invece dovrebbe essere adatto alla tipologia di labbra, soprattutto alla loro forma e al loro essere più o meno sottili o carnose. Scopriamo come prenderci cura delle nostre labbra e come scegliere davvero il rossetto più adatto ad ogni tipologia di labbra.

Rossetto: come preparare le labbra al makeup

Le labbra, come ogni altra parte del viso andrebbero sempre preparate al makeup, come? Prima di tutte mantenendole sempre idratate utilizzando un buon burro labbra e dei trattamenti specifici da applicare sia durante il giorno che durante la notte, come i lip oil.

Fare uno scrub, sarà un ottimo trattamento settimanale per mantenere le labbra lisce, vellutate e anche belle turgide. Da non dimenticare assolutamente, soprattutto nella stagione calda, di applicare un burro labbra con fattore di protezione molto alto.

Rossetto: quali sono le principali tipologie di rossetti

Negli store specializzati esistono ormai diverse formulazioni di rossetti che non hanno di certo soppiantato il classico lipstik ma con le nuove tecnologie a disposizione della cosmesi, hanno creato prodotti super performanti, idratanti, a lunghissima tenuta e in grado di coprire perfettamente il colore naturale delle labbra.

Ecco quali sono le principali formulazioni di rossetti che si possono ad oggi trovare in commercio.

Il rossetto in stick

Il rossetto in stick si presenta con un classico packaging e con una texture che può cambiare per i diversi finish.

Il rossetto in stick cremoso

Il classico rossetto dalla texture cremosa che si presenta in tantissime tonalità perfetto da indossare ogni giorno e da tenere sempre in borsetta per un ritocco veloce.

Il rossetto in stick opaco

Per chi ama il finish vellutato e matte, per un effetto naturale nelle tonalità nude e decisamente ricercato nelle tonalità più scure e in linea con le attuali tendenze.

Il rossetto in stick satinato

Per tutte le donne che amano un rossetto portabile, con una texture leggera e trasparente, ecco i rossetti in stick dall’effetto satinato. Perfetti per il giorno con i nude, le tonalità più frizzanti e ultra femminili nei rossi.

Il rossetto liquido

Il rossetto liquido si presenta come un gloss semi liquido ma decisamente più pigmentato. Si stende con il suo applicatore ma regala un effetto volume davvero unico e un finish lucido molto piacevole.

La tinta labbra



La tinta labbra ad oggi è il prodotto più utilizzato per il trucco labbra. Una formulazione a lunghissima tenuta, una vera e propria vernice per labbra che regala un immediato effetto opaco e molto naturale che può essere ammorbidito da un tocco di gloss o di burro di cacao.

Il gloss

Il gloss è la scelta più semplice e alla portata di tutti per avere sempre labbra femminili e regalare un aspetto ricercato anche ad un makeup molto naturale. Trasparente, colorato o arricchito di glitter è senza dubbio uno dei prodotti più amati dalle donne di tutte le età.

Rossetto: quali sono le formulazioni ed i colori più adatti alle labbra sottili



Le labbra sottili possono essere valorizzate senza dubbio dall’utilizzo di un rossetto. Il massimo effetto volume si potrà ottenere con i rossetti cremosi, satinati, con i liquidi e naturalmente i gloss. Queste formulazioni molto idratanti e lucide, regaleranno delle labbra dall’aspetto pieno con pochi e semplici passaggi. Abbiamo dedicato un approfondimento al trucco perfetto per le labbra sottili che addirittura possono essere completamente trasformate dalla tecnica del contouring.

Rossetto: quali sono le formulazioni ed i colori più adatti alle labbra carnose

Le labbra carnose si prestano a qualsiasi tipo di rossetto, sono belle con un semplice gloss e molto sensuali con una tinta nude e opaca. Massima attenzione dovrà però essere utilizzata nella scelta dei colori più accesi e scuri, come i rossi che nelle sfumature più intense potrebbero risultare poco eleganti su labbra molto voluminose.

Rossetto: come struccarlo in modo perfetto

Per struccare il rossetto in modo perfetto e senza stressare la mucosa labiale si potrà utilizzare uno struccante bifasico occhi labbra, perfetto perché in formulazione olio in acqua ed in grado dunque di eliminare ogni traccia di makeup, anche la più tenace come quella di una tinta labbra. Dopo aver passato lo struccante, sarà bene risciacquare sempre le labbra ed idratarle immediatamente con un burro di cacao, una crema labbra specifica o con un lip oil.