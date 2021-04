Se non riesci a rimetterti in forma: ecco come bruciare 200 calorie senza sforzi e sacrifici facendo semplici attività quotidiane.

Smaltire calorie senza accorgersene è il sogno di tutte noi. La buona notizia è che anche facendo semplici attività quotidiane, a nostra insaputa, possiamo bruciare senza sforzi e sacrifici fino a 200 calorie.

Come? Anziché stare immobili sul divano ci sono attività casalinghe che ci permettono di farci bruciare diverse calorie. Tutto poi dipende dalla durata dell’attività e dalla nostra forma fisica.

Ma in linea di massima se non sei una vera e propria amante del fitness o non hai tempo per fare sport, peccato perché invece tutti dovremmo farlo secondo le nostre possibilità, ecco le attività quotidiane che ti fanno bruciare fino a 200 calorie.

Ecco come bruciare 200 calorie senza sforzi e sacrifici

Non tutte le donne sono amanti del fitness e ora che le palestre sono chiuse a causa della pandemia, tante sono disincentivate dal fare movimento. Qui ti avevamo spiegato come bruciare 500 calorie con esercizi da fare in casa.

Se vuoi bruciare ma sei pigra qui ti avevamo già offerto alcuni trucchi per dimagrire. Ora invece scopriamo quali sono quelle attività che ti permettono di perdere fino a 200 calorie senza fare sforzi o sacrifici enormi ma semplicemente facendo le tue solite attività quotidiane.

1) Pulire i pavimenti. Alzi la mano chi non pratica mai questa attività casalinga. Passare l’aspirapolvere non è forse così divertente ma del resto bisogna farlo. Se si hanno poi animali o bambini in casa probabilmente anche tutti i giorni. Se poi si unisce anche lo straccio ecco che per pulire tutti i pavimenti di casa, impiegando circa un’ora, avremo bruciato 200 calorie. Naturalmente mentre lo facciamo dovremo piegarci per raggiungere gli angoli più difficili e quando passiamo lo straccio dovremo metterci un po’ di forza. Tutto sommato però ne vale la pena.

2) Evitare scale mobili e ascensori. Molti di noi anche per salire un piano preferiscono prendere l’ascensore. Sappiate che salire le scale per 20 minuti vi farà bruciare ben 200 calorie. Da oggi probabilmente andrete a piedi!

3) Camminare al telefono. Siete persone che spesso parlano al telefono? Vi piace chiacchierare con le amiche o al contrario siete costrette a farlo per lavoro? Benissimo, parlate pure ma intanto camminate. Anche se siete dentro casa fate su e giù per la stanza o il corridoio, in un’ora avrete smaltito 200 calorie.

4) Portare fuori il cane. Quest’attività inevitabilmente vi spinge a passeggiare. E allora facciamolo come si deve. Non stando seduti ai giardinetti e lasciare che il nostro cane corra da solo nelle aree a lui riservate. Accompagniamo il nostro animale domestico in aree verdi e camminiamo con lui. Salite, sentieri, colline. Dopo un’oretta a passo sostenuto avrete smaltito anche più di 200 calorie.

5) Lavare i piatti e pulire la cucina. Non tutti hanno la lavastoviglie e anche se l’avete mentre pulite i piatti contraete gli addominali. In un’ora e 20 avrete smaltito 200 calorie, poco male se lo farete per 40 minuti ne avrete eliminate 100. Meglio di niente.

6) Cucinare. Anche quest’attività prevede uno sforzo. Si sta in piedi, si puliscono gli ingredienti, si tagliano e via dicendo. Se cuciniamo un piatto da zero possiamo perdere fino a 200 calorie in un’ora e 20 minuti.

7) Fare la spesa. Non sembra ma è un’attività stancante. Portare le buste pesanti, spingere il carrello, mettersi in punta di piedi per raggiungere gli scaffali più alti. Dopo un’ora anche facendo la spesa avrete smaltito 200 calorie.

8) Pulire i vetri. Con l’arrivo della bella stagione pulire i vetri è d’obbligo per far entrare il sole nelle stanze e renderle più luminose. Sappiate che quest’attività, un po’ noiosa, vi farà però tonificare le braccia. Ecco perché dovrete usarle entrambe, in questo modo le allenerete e dopo un’ora avrete smaltito 200 calorie.

9) Spingere il passeggino. Se avete un bimbo piccolo e non trovate mai il tempo di dedicarvi all’attività fisica, unite le due cose. Portatelo a spasso e intanto fate movimento. Con un’ora di passeggiata, spingendo la carrozzina, avrete perso 200 calorie. Scopri anche Come rimettersi in forma con il passeggino.

10) Giocare con i bambini. E se avete i figli un po’ più grandicelli giocate insieme a loro. Non state ferme sul divano a guardarli o sulla panchina quando li portate al parco. Correte, saltate, prendeteli in collo, fateli giocare con voi. Basterà un’ora per bruciare 200 calorie.