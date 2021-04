Come perdere circa 500 calorie stando in casa: gli esercizi da fare senza la palestra

Perdere 500 calorie stando a casa si può: basta eseguire una serie di esercizi da fare senza l’ausilio di nessun attrezzo e senza recarsi necessariamente in palestra.

Chi l’ha detto che stando in casa non si possano comunque consumare le calorie? Sono tanti gli esercizi da svolgere senza l’ausilio di attrezzi. Specialmente ora che le palestre sono chiuse e a maggior ragione, dovendo stare più tempo in casa, è bene muoversi.

Fare sport infatti comporta tutta una serie di benefici per l’organismo e al momento si trovano moltissime possibilità su internet. Basta aprire Youtube per avere una serie innumerevole di tutorial con workout di ogni genere.

E allora quali sono gli esercizi da fare per bruciare fino a 500 calorie stando in casa? Ecco un circuito di allenamento per perdere peso senza recarsi in palestra e senza utilizzare attrezzi.

Ecco gli esercizi da fare per bruciare 500 calorie

Stando spesso in casa è molto importante dedicare almeno una mezz’ora nell’arco della giornata all’attività fisica. In questo periodo di pandemia infatti capita spesso di stare molto tempo fermi e seduti.

Ecco perché oltre a curare l’alimentazione scegliendo una dieta sana ed equilibrata, qui trovi alcuni consigli sui cibi da evitare in lockdown, ma anche un esempio di menù settimanale per ritrovare il benessere, bisogna prestare attenzione anche al movimento.

L’attività fisica è fondamentale e per perdere fino a 500 calorie al giorno stando in casa si possono fare diverse tipologie di esercizi. Se non disponiamo di una cyclette o un tapis roulant, due validi strumenti per bruciare possiamo dedicarci a degli esercizi a corpo libero. Anzi, l’ideale sarebbe proprio unire le due attività.

Scopriamo allora come potrebbe essere un allenamento tipo della durata di 30 minuti che arriva a far perdere fino a circa 500 calorie.

Ogni esercizio dura 20 secondi con 10 secondi di pausa tra uno e l’altro. Ricordiamo che ognuno dovrà poi procedere alla velocità che ritiene più idonea in base al livello di allenamento, alle condizioni fisiche e alla proprie caratteristiche.

1) Corsa sul posto con ginocchia alte.

2) Flessioni con rotazione.

3) Running jack o jumping jack.

4) Planck alta con scalata veloce.

5) Burpees.

6) Planck alta apri e chiudi le gambe.

7) Affondi alternati con salto.

8) Tocco spalla in planck.

9) Planck and jump.

10) Affondi laterali con salto.

Terminata questa prima serie si riparte dal primo esercizio e si ripetono per 4 volte di seguito. Quindi si inizia il secondo blocco. Gli esercizi durano 20 secondi ciascuno con 10 secondi di pausa in mezzo.

1) Jump squat.

2) Piegamenti sulle braccia.

Si ripetono per 6 volte.

Di sicuro alla fine di questo circuito sarete stanchi e sudati ma è importante ricordare che per massimizzare i risultati l’ideale è eseguire gli esercizi almeno 4 volte alla settimana. In questo modo si raggiungerà l’obiettivo del proprio peso forma nel minor tempo possibile.

Questo tipo di allenamento è valido sia per le donne che per gli uomini quindi si può approfittare anche di eseguire questi esercizi insieme al partner per tornare in forma insieme.

In questo video si possono vedere le posizioni di esecuzione corrette.