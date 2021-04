Antonino Spinalbese fa una dedica a Belen Rodriguez dalle Maldive dove stanno trascorrendo una vacanza: il web lo punge.

Antonino Spinalbese nel mirino degli utenti di Instagram. Il fidanzato di Belen Rodriguez ha pubblicato alcune foto scattate alle Maldive scatenando i commenti dei fans. Belen e Antonino, nelle scorse ore, hanno lasciato l’Italia per volare alle Maldive dove si stanno rilassando godendosi il mare e la bellezza di quei luoghi.

Sia la showgirl che Spinalbese, sui rispettivi profili Instagram, stanno pubblicando le foto della vacanza che si sono concessi scatenando la reazione degli utenti che si sono scagliati prima contro Belen e poi contro Spinalbese.

Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez alle Maldive, il web: “Stessa stanza di Stefano De Martino?”

Felici, innamorati e in totale relax. Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez stanno condividendo il momento magico che stanno trascorrendo alle Maldive sui social, ma i fans non stanno gradendo. Accanto ai commenti di chi ammira la coppia, non mancano quelli degli haters. Dopo aver criticato la scelta di Belen di volare alle Maldive lasciando una serie di commenti critici sotto le ultime foto pubblicate dalla showgirl argentina sui social, molti utenti di Instagram hanno preso di mira anche Antonino.

Quest’ultimo, come ogni fidanzato innamorato e felice di condividere un bel viaggio con la propria compagna che tra qualche mese lo renderà padre per la prima volta con la nascita della piccola Luna Marì, sta pubblicado tantissime foto sui social. Insieme ad un video in cui appare immerso nell’acqua, Spinalbese ha pubblicato anche la foto di Belen che vedete qui in alto e gli haters ne hanno approfittato per pungerlo con commenti al veleno.

“Guadagnano bene i parrucchieri”, scrive un utente. “Bello sponsorizzare resort di lusso quando gli italiani stanno alla canna del gas”, aggiunge un altro. C’è, poi, chi sottolinea di ammirare la coppia, ma di non condividere la scelta di mostrarsi in vacanza alle Maldive. “Adoro loro, ma in questo periodo io non avrei ostentato tanta fortuna”. C’è, inoltre, chi ricorda anche le vacanze alle Maldive di Belen e Stefano De Martino come potete vedere dai commenti qui in alto accanto alla foto.