Non servono tanti ingredienti per preparare un secondo piatto veloce, pratico ma anche molto gustoso, gli stick di pollo fritti o al forno piacciono a tutti

Semplici e veloci da preparare, gli straccetti di pollo uniscono i gusti di tutti grandi e piccini grazie al loro gusto saporito e alla loro semplicità. Riescono anche a mettere d’accordo chi è a dieta perché possono anche essere cotti al forno unendo così le proprietà della carne magra a quelli della cottura non unta .

Questo è un classico finger food che sarà amato anche dai bambini. Ma basta con le presentazioni perché gli stick di pollo fritti o al forno si presenteranno da soli, passiamo agli ingredienti e alla preparazione per poterli poi gustare

Ingredienti

8 fette etto di pollo

3 cucchiai yogurt bianco

2 uova

latte

sale

pepe

paprika

farina

prezzemolo

pangrattato

Stick di pollo fritti o al forno, tra semplicità e gusto

Prepariamo i nostri stick di pollo. Per prima cosa laveremo bene i petti di pollo e li lasceremo scolare. Quando saranno ben scolati li lasciamo a bagno nel latte in modo da renderli più morbidi e li facciamo riposare in frigo per mezz’ora. Più tempo si riposerà, più il nostro pollo risulterà morbido. Dopo prendiamo il nostro pollo e dopo averlo scolato tagliamolo a tocchetti facendo attenzione che i nostri stick non risultino troppo sottili.

Prendiamo un piatto e mettiamo la farina dove faremo passare i nostri stracetti di pollo. Dopo di che facciamo passare i nostri filetti di pollo infarinati nell’uovo e poi nell’impanatura che avremo preparato con pangrattato, aglio, pepe e paprica.

A questo punto i nostri stick di pollo sono pronti e dobbiamo passare alla cottura.

Se scegliamo quella in padella versiamo l’olio di arachidi e facciamolo riscaldare, mettiamo i nostri staccati di pollo e facciamoli friggere per 5 minuti fino a quando non li vedremo ben dorati.



Per chi è a dieta, invece possiamo metterli in una teglia leggermente unta e farli cuocere inforno a 180° per 15-20 minuti