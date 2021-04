Giulia De Lellis, l’influencer romana ha pubblicato uno scatto mozzafiato mandando in visibilio tutti i suoi follower. Ma c’è un dettaglio che ha destato particolare attenzione…

Giulia De Lellis l’influencer romana che abbiamo visto recentemente al cinema con il film “Genitori vs Influencer” insieme a Fabio Volo torna a far parlare di sè per un suo scatto. Giulia ha infatti pubblicato sui social uno scatto in intimo sul letto.

La De Lellis è infatti testimonial di un noto brand di intimo e per l’occasione ha pubblicato su Instagram uno scatto che ha lasciato i fan senza fiato. Ma c’è un dettaglio che non è passato inosservato ai fan. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Giulia De Lellis, la foto che ha conquistato i fan nasconde un dettaglio

Giulia De Lellis è sempre stata un’icona di stile. Vi abbiamo spesso parlato di come potete copiare il suo stile come ad esempio il completo elegante nero: il must have per le sere di primavera da avere sempre nell’armadio. Ma allo stesso tempo, oltre a lanciare tendenze, Giulia è considerata come una beauty guru essendo lei molto appassionata di prodotti di make up e skincare (qui se volete replicare un suo make up primaverile).

Oggi, l’influencer romana ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram in cui ha aggiunto la seguente descrizione: “Good morning angels 🦋🤍☁️✨”. I fan infatti dallo scatto non hanno fatto a meno di notare che, la De Lellis nasconde un dettaglio. Sul gluteo sinistro infatti compare la scritta “Angel“. Un nuovo tatuaggio o un tatuaggio avuto già da tempo? Poco importa. Ciò che conta è che i follower dell’influencer hanno iniziato a scrivere “angel” ovunque nei commenti.

LEGGI ANCHE –> Giulia De Lellis ritocca le sue foto? L’accusa sul web: “Non si vergogna”

Ciò che è noto è che Giulia ha da sempre amato i tatuaggi. Ne ha svariati nel resto del corpo: l’ombrello capovolto con la pioggia denominato “piove sempre sul bagnato”, “un cuoricino nero”, “la rosa capovolta tra i due seni”(fatto post rottura con Andrea Damante), “il nome pollyanna”, “una croce stilizzata”. L’ultimo tatuaggio che aveva destato scalpore e anche la reazione avversa della madre è quello sulle mani.

Giulia comunque si era detta pentita di alcuni tatuaggi e microdermal piercing realizzati nel corso degli anni, ma ciò non cambia l’idea che c’è sempre spazio per alcuni nuovi.