Ispiriamoci a Nilufar Addati e al suo make up sui toni del rosa e del nero per realizzare un look luminoso e intenso per le giornate di primavera.

Dal trono di Uomini e Donne al mondo delle influencer il passo sembra esser oramai sempre più breve.

Lo sa bene Nilufar Addati, ex corteggiatrice e poi tronista, che da anni ispira i look delle ragazze italiane.

Oggi anche noi vogliamo farci “influenzare” da questa giovane bellissima e così abbiamo preso ad esempio una sua celebre foto di Instagram per provare a replicarne il make up.

Si tratta di un look fresco, luminoso ma intenso al tempo stesso, tutto giocato sui toni del rosa ma con un vincente tocco di nero. Proviamo a ricrearlo insieme?

Nilufar Addati, copia il make up sui toni del rosa e del nero

La parola d’ordine per emulare questo trucco della ex di Uomini e Donne è una e una solamente: glowy.

L’intero look punta su un effetto super luminoso, a partire naturalmente dalla base. Largo dunque a un fondotinta leggero e capace di accendere l’incarnato: noi suggeriamo ad esempio il Lancôme Teint Miracle (49.90 euro da Sephora) perfetto per una base leggera e radiosa.

Importante sarà anche non appesantire questa base, quindi, piuttosto che caricare sul fondotinta, utilizzate il vostro correttore di fiducia per coprire le piccole imperfezioni.

Questione cipria. Per un look shimmer consigliamo se possibile di evitarla, motivo per cui sarà bene scegliere un fondotinta che si fissi bene, senza se e senza ma. In caso di pelle particolarmente tendente al grasso applicate la cipria solo nei punti più problematici come la zona T, lasciando il resto del volto fresco e leggero.

Niente terra per questo look, solo blush e illuminante che, sempre per puntare sulla radiosità, vi consigliamo di scegliere in crema o in gel, comunque non in polvere. Perfetti a tal proposito il liquid blush di NARS (33.50 euro da Sephora) e l’illuminante dalla texture fluida e scintillante sempre di NARS (32,50 euro da Sephora).

Risolta la base passiamo al trucco occhi. Un ombretto rosa shimmer illumina la palpebra, sia fissa che mobile. A dare intensità allo sguardo pensano poi matita nera, da applicare sia sulla rima inferiore che superiore, e tanto, tanto mascara. Si consiglia per quest’ultimo un mascara volumizzante che sappia dare corpo alle ciglia: perfetto il Better Than Sex di Too Face (27,90 euro da Sephora).

E sulle labbra? Una generosa dose di burrocacao per renderle turgide e morbide e poi un gloss sui toni del rosa: noi consigliamo il lip gloss di Anastasia Beverly Hills (20,90 euro da Sephora).

I prodotti consigliati sono solo un’ispirazione qualora il vostro beauty scarseggiasse un po’ in alcuni settori: sentitevi libere di usare i vostri prodotti di fiducia, ricordando sempre però che il risultato finale dovrà esser abbagliante.

Il look di Nilufar Addati è servito!